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Ayrılırsa Türk futbol tarihine geçecek! Fenerbahçe'nin Ferdi Kadıoğlu için istediği bonservis belli oldu

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Ayrılırsa Türk futbol tarihine geçecek! Fenerbahçe&#039;nin Ferdi Kadıoğlu için istediği bonservis belli oldu
Ferdi Kadıoğlu, Borussia Dortmund, Manchester United, Haber

Spor Haberleri

Avrupa devlerinin transfer listesinde bulunan Ferdi Kadıoğlu için istenen bonservis bedeli ortaya çıktı. Türk yıldıza İngiltere'den Manchester United ve Almanya'dan Borussia Dortmund'un ilgi gösterdiği öğrenildi.

EURO 2024'ün çıkış yapan futbolcularından olan Ferdi Kadıoğlu için Borussia Dortmund ve Manchester United'ın devrede olduğu öne sürüldü.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun takımda kalmasını istediği Türk yıldız için astronomik tekliflerin geleceği konuşuluyor.

Şartların oluşması halinde ayrılmaya sıcak bakan Ferdi Kadıoğlu'nun ise kulüplerin anlaşmasını beklediği ortaya çıktı.

Ayrılırsa Türk futbol tarihine geçecek! Fenerbahçe'nin Ferdi Kadıoğlu için istediği bonservis belli oldu - 1. Resim

FENERBAHÇE'NİN İSTEDİĞİ BONSERVİS BELLİ OLDU

Manchester United Teknik Direktörü Erik ten Hag'ın Hollanda'dan tanıdığı Ferdi'nin alınmasını istediği öğrenildi.

İngiliz ekibinin 25 milyon euroluk teklifini geri çeviren Sarı-lacivertlilerin en az 35 milyon euro talep ettiği belirtildi.

Fenerbahçe'de geçen sezon 51 maça çıkan 24 yaşındaki oyuncu, 3 gol ve 5 asist katkısında bulundu.

 

 

Düzenleyen:  - Spor
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