TBF açıkladı: Basketbolda haftanın programı belli oldu

TBF açıkladı: Basketbolda haftanın programı belli oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
TBF açıkladı: Basketbolda haftanın programı belli oldu
Spor Haberleri

Basketbolda Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 1'inci, Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde ise 2'nci hafta müsabakaları yapılacak.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 1'inci, Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde ise 2'nci hafta karşılaşmaları oynanacak.

TBF açıkladı: Basketbolda haftanın programı belli oldu - 1. Resim

Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan (TBF) yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:

TÜRKİYE SİGORTA BASKETBOL LİGİ

26 Eylül Cuma
19.00 Anadolu Efes-Esenler Erokspor (Basketbol Gelişim Merkezi)

27 Eylül Cumartesi
15.30 Bahçeşehir Koleji-Galatasaray MCT Technic (Sinan Erdem)
18.00 Beşiktaş GAİN-Türk Telekom (Beşiktaş GAİN)
20.30 TOFAŞ-Fenerbahçe Beko (TOFAŞ)

28 Eylül Pazar
13.00 Aliağa Petkimspor-Karşıyaka (ENKA)
15.30 Trabzonspor-Onvo Büyükçekmece Basketbol (Hayri Gür)
18.00 Manisa Basket-Mersinspor (Muradiye)

29 Eylül Pazartesi
19.00 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Bursaspor Basketbol (Pamukkale Üniversitesi)

TÜRKİYE SİGORTA TÜRKİYE BASKETBOL LİGİ

26 Eylül Cuma
17.00 OGM Ormanspor-Konya Büyükşehir Belediyesispor (M. Sait Zarifoğlu)

27 Eylül Cumartesi
13.00 Pizzabulls Cedi Osman Basketbol-Çayırova Belediyesi (Gazanfer Bilge)
14.45 TED Ankara Kolejliler-Kipaş İstiklalspor (Gölbaşı)
16.30 Gaziantep Basketbol-Cemefe Gold Haremspor (Karataş Şahinbey)
18.15 Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (Kocaeli Atatürk)

28 Eylül Pazar
14.45 Yalovaspor Basketbol-MKE Ankaragücü Basketbol (90. Yıl)
16.30 Parmos Otel Bandırma Bordo Basketbol-Finalspor (Bandırma 17 Eylül Üniversitesi)
18.15 Darüşşafaka Lassa-iLab Basketbol (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)

29 Eylül Pazartesi
17.00 Fenerbahçe Koleji-Göztepe (Fenerbahçe Metro Enerji)

