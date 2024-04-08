Tebrikler! Bir Süper Kupa maçını bile oynayamadık

Fenerbahçe Şanlıurfa’daki karşılaşmaya U19 takımıyla 11 oyuncu olarak çıktı. Maçın 1. dakikasında Mauro İcardi Galatasaray’ı öne geçirdi. Ardından raporlu İsmail Kartal’ın yokluğunda yardımcı antrenör Zeki Murat Göle Fenerbahçe’yi sahadan çekti. Top şimdi TFF’de...

EMİN ULUÇ'UN HABERİ - Türk futbolunda tarihî bir gece yaşandı. Oynanması yılan hikâyesine dönen Süper Kupa finali, Şanlıurfa’da 1 dakikada bitti. 2022-23 Süper Lig şampiyonu unvanıyla final hakkı kazanan Galatasaray ile aynı sezonun Türkiye Kupası galibi olarak finale çıkan Fenerbahçe arasındaki karşılaşma sadece 1 dakika sürdü. TFF’yle yaşadığı, “Erteleme ve yabancı hakem” restleşmesi neticesinde sahaya U19 takımıyla çıkma kararı alan Fenerbahçe geri adım atmadı. Saat 12:00’de Kadıköy’deki maçta Giresunspor’u 4-1 mağlup eden Fenerbahçe U19 takımı öğleden sonra Şanlıurfa’ya gidip Galatasaray’ın karşısına çıktı.

1959 SONRASI İLK

Teknik direktörlüğünü Zeki Murat Göle’nin yaptığı Fenerbahçe U19, maçın henüz ilk dakikası dolmadan İcardi’nin golüyle 1-0 mağlup duruma düştü. Ancak bu golün santrası yapılmadı. Göle’nin kenara çağırdığı sarı lacivertliler soyunma odasının yolunu tuttu. Hakem Volkan Bayarslan da kenara gelip Fenerbahçe yöneticisi Ahmet Ketenci’ye takımın sahaya geri dönüp dönmeyeceğini sordu. Ketenci’nin çekildiklerini söylemesi üzerine Bayarslan, maçı tatil etti. 1959 sonrası ilk kez bir Galatasaray-Fenerbahçe maçı “hükmen” kararına taşıyan süreç, 1 hafta içinde resmiyet kazanacak. Süper Kupa, Galatasaray’ın olacak.

ÖZBEK: ÇOK ÜZÜLDÜM

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, “Fenerbahçe akıl tutulması yaşıyor. Urfa’daki insanımıza derbi izletme keyfi varken saçma sapan bir şey oldu. Bunu beklemiyorduk. Çok üzüldüm ve dünyaya mahcup oldum. U19 takımınızdaki çocuklara yazık değil mi? Onları niye alet ettiniz. Bunun kime ne faydası oldu belli değil. Türk futbolundan bu gerginliği gidermemiz lazım” dedi.

G.SARAY ALKIŞLADI

4. dakikada Fenerbahçeli oyuncular sahadan çekildi. Galatasaraylı futbolcuların Fenerbahçeli futbolcuları içeri girerken alkışladığı gözlendi.

OKAN BURUK: BİZ ÜSTÜMÜZE DÜŞENİ YAPTIK

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, “Bu sevgiye değer olmaya çalışmamız gerekiyor. Bunu saha içinde kalarak yapmak istedik. Üzerimize düşeni biz yaptık. Buraya lig şampiyonu olarak geldik. Rakibimizin nasıl bir kadroyla sahaya çıkacağını bilmediğim için o doğrultuda bir kadro hazırladım. Bugün burada olmak bizim için büyük bir onurdu” dedi. Sözlerine devam eden tecrübeli hoca, “Buranın gelirleri depremzedelere bağışlanacak. Amacımız kupayı kazanıp, müzemize bir kupa daha götürebilmekti. Fenerbahçe’nin as takımıyla sahaya çıkmasını isterdik” ifadelerini kullandı.

AYKUT KOCAMAN TEPKİLİ: ÇIKIP GALATASARAY'I YENMELİYDİK

Fenerbahçe’nin eski teknik direktörü Aykut Kocaman, “Esas tepki ligde kalan maçları kazanıp şampiyon olmak, çıkıp Şanlıurfa’da Galatasaray’ı yenmek ve Süper Kupa’yı müzemize getirmek olmalıydı. En büyük tepki Galatasaray’ı deplasmanda yenerek ligi kazanmaktır” dedi.