TFF açıkladı: Dev final Rams Park'ta oynanacak

Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş için son karar verildi

Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş için son karar verildi

Türkiye Futbol Federasyonu, 3. Lig play-off final maçlarının oynanacağı stadyumları açıklandı. TFF 2. Lig'e giden yol Rams Park ve Eskişehir eni Atatürk Stadyumu'ndan geçecek.

TFF 3. Lig play-off final müsabakalarının merkezleri ve programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, 52 Orduspor FK-Çimentaş Elazığspor karşılaşması İstanbul'da, Merkür Jet Erbaaspor-Muş 1984 Muşspor müsabakası ise Eskişehir'de oynanacak.

Maçların programı şu şekilde:

1. ve 2. grup finalistleri:

25 Mayıs Cumartesi:

19.00 52 Orduspor FK-Çimentaş Elazığspor (RAMS Park)

3. ve 4. grup finalistleri:

26 Mayıs Pazar:

16.00 Merkür Jet Erbaaspor-Muş 1984 Muşspor (Eskişehir Yeni)