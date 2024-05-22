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TFF açıkladı: Dev final Rams Park'ta oynanacak

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TFF açıkladı: Dev final Rams Park&#039;ta oynanacak
Tff 3. Lig, Play-Off, Final, Haber

Spor Haberleri

Türkiye Futbol Federasyonu, 3. Lig play-off final maçlarının oynanacağı stadyumları açıklandı. TFF 2. Lig'e giden yol Rams Park ve Eskişehir eni Atatürk Stadyumu'ndan geçecek.

TFF 3. Lig play-off final müsabakalarının merkezleri ve programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, 52 Orduspor FK-Çimentaş Elazığspor karşılaşması İstanbul'da, Merkür Jet Erbaaspor-Muş 1984 Muşspor müsabakası ise Eskişehir'de oynanacak.

TFF açıkladı: Dev final Rams Park'ta oynanacak - 1. Resim

Maçların programı şu şekilde:

1. ve 2. grup finalistleri:

25 Mayıs Cumartesi:

19.00 52 Orduspor FK-Çimentaş Elazığspor (RAMS Park)

3. ve 4. grup finalistleri:

26 Mayıs Pazar:

16.00 Merkür Jet Erbaaspor-Muş 1984 Muşspor (Eskişehir Yeni)

Düzenleyen:  - Spor
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