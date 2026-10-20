TFF, MHK atamalarını duyurdu: Yeni başkan ve üyeler belli oldu

TFF'den yapılan açıklamada; Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor'ın, Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanlığı’na getirildiği, Alan Snoddy, Igor Radojicic ve Barış Şimşek'in MHK üyeliklerine atandığı belirtildi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen "Hakemler dosyası" soruşturması kapsamında tutuklanan Ferhat Gündoğdu'nun istifası nedeniyle boşalan MHK Başkanlığı görevinin yeni sahibi belli oldu.

Ferhat Gündoğdu

TFF'den yapılan açıklamaya göre; yönetim kurulu toplantısında alınan karar şöyle:

"Merkez Hakem Kurulu'nda boşalan üyeliklere ilişkin yapılan değerlendirme sonucunda; MHK başkanlığına halen Elit Hakem Direktörü olarak görev yapan Anthony Taylor; MHK üyeliklerine ise halen Kadın Hakemlerden Sorumlu Eğitimci olarak görevine devam eden Alan Snoddy, Igor Radojicic ve Barış Şimşek getirilmiştir."

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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