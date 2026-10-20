TFF, MHK atamalarını duyurdu: Yeni başkan ve üyeler belli oldu
TFF'den yapılan açıklamada; Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor'ın, Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanlığı’na getirildiği, Alan Snoddy, Igor Radojicic ve Barış Şimşek'in MHK üyeliklerine atandığı belirtildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen "Hakemler dosyası" soruşturması kapsamında tutuklanan Ferhat Gündoğdu'nun istifası nedeniyle boşalan MHK Başkanlığı görevinin yeni sahibi belli oldu.
TFF'den yapılan açıklamaya göre; yönetim kurulu toplantısında alınan karar şöyle:
"Merkez Hakem Kurulu'nda boşalan üyeliklere ilişkin yapılan değerlendirme sonucunda; MHK başkanlığına halen Elit Hakem Direktörü olarak görev yapan Anthony Taylor; MHK üyeliklerine ise halen Kadın Hakemlerden Sorumlu Eğitimci olarak görevine devam eden Alan Snoddy, Igor Radojicic ve Barış Şimşek getirilmiştir."