TFF'de İbrahim Hacıosmanoğlu gerçekleri: Hayali 500 milyon dolar

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun, istifa etmemesinin arkasındaki detaylar gün yüzüne çıkmaya başladı.

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Merkez Hakem Kurulu (MHK) krizi ve A Milli Futbol Takımı'ndaki kötü gidişe rağmen Haziran 2027'de son erecek görev süresini tamamlama kararı alan İbrahim Hacıosmanoğlu, ocak ayında yapılacak yayın ihalesini kendisinin yer aldığı yönetimin yapmasını çok istiyor.

HEDEF 500 MİLYON DOLAR

Akşam Gazetesi'nde yer alan habere göre; TFF Başkanı, 13 Ocak 2027 tarihinde yapılacak ihalede, 182 milyona inen yıllık ihale bedelini 500 milyon dolar seviyesine çıkarmayı hayal ediyor.

İbrahim Hacıosmanoğlu

KULÜPLER NEDEN SESSİZ?

Kulüpler Birliği'nin bir önemli gündemi de yayın ihalesi. Bu nedenle istifa konusunda açıklama yapılmıyor. İbrahim Hacıosmanoğlu, ihale sürecinde masaya oturma ihtimali olan firmalarla görüşmeler gerçekleştirecek.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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