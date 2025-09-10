Trabzonspor, Onana'ya kavuşuyor! Fenerbahçe maçında oynayacak mı?

Kamerun Millî Takımı’nda bulunan ve bonservisi M. United’da bulunan başarılı eldiven için herhangi bir kiralama ücreti ödenmeyecek ancak yıllık ücreti karşılanacak.

Ayrıca bonusları da bulunacak. İngiliz ekibinden 4,5 milyon avro civarında net ücret alan Onana’nın bonuslarla birlikte 5 milyon avroya yakın bir bedel alacağı iddia ediliyor.

MUÇİ DE HAZIRLANIYOR

Kulübü Manchester United ile 2028’e kadar mukavelesi bulunan Andre Onana’nın satın alma opsiyonu bulunmayacak. Yarın Trabzon’da olması beklenen yeni kaleci, sağlık kontrolü sonrasında imzayı atacak. Teknik direktör Fatih Tekke’nin amacı yeni eldiveni pazar günü İstanbul’da oynanacak Fenerbahçe derbisinde sahaya sürmek. Ki Fatih Hoca, Beşiktaş’tan kiralanan diğer yeni transfer Ernest Muçi’yi de Fenerbahçe derbisine özel olarak hazırlıyor.