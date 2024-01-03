Trabzonspor'da bir çok isim satış listesinde

3 Ocak 2024 08:37 - Güncelleme Tarihi: 3 Ocak 2024 08:44

Trabzonspor hareketli bir ara transfer dönemi geçirecek gibi görünüyor. Yeni bir kadro mühendisliği yapan teknik direktör Abdullah Avcı, savunmaya, orta sahaya ve forvet bölgesine takviye istiyor. Bunların olması için de beklentileri karşılayamayan isimlerin elden çıkarılması gerekiyor. O isimler de Filip Benkovic, Joaquin Fernandes, Jans Stryger Larsen, Enis Bardhi, Dimitrios Kourbelis, Taxiarchis Fountas ve Umut Bozok.

BAKASETAS DA GİDİYOR

Ertuğrul Doğan yönetimi bu oyunculara gelen teklifleri değerlendirmeye alacak ve bazıları ile kesin olarak yollar ayrılacak, gelecek diğer yabancılara kontenjan açılacak. Liderin 14 puan gerisine düşen Karadeniz ekibi, kadroda düşünülmeyen isimlerin ayrılığına göre savunmaya, orta sahaya ve forvet bölgesine takviyeler yapacak. Orta sahada Anastasios Bakasetas’ın da kesin olarak kulübe veda edeceğini hatırlatalım.

Bir anda altı yabancıyı elden çıkarması zor görünen Abdullah Avcı yönetimindeki bordo mavililer yurt içinde takas formülünü de devreye sokmaya çalışacak.

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