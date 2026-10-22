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Trabzonspor'da Reis'ten galibiyet sonrası uyarı: "Ayaklarımız yere basmalı"

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Trabzonspor'da Reis'ten galibiyet sonrası uyarı: "Ayaklarımız yere basmalı"
Başlık ResmiTrabzonspor'da Reis'ten galibiyet sonrası uyarı: "Ayaklarımız yere basmalı"

Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Konferans Ligi'nin ikinci haftasında Hearts takımını 2 golle mağlup ettikleri maçın ardından değerlendirmeler yaptı. Hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını belirterek oyuncularını tebrik eden tecrübeli teknik adam, rehavete kapılmamaları gerektiğini vurgulayarak gözlerini ligdeki bir sonraki maça çevirdiklerini söyledi.

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Emrah Taşçı
EMRAH TAŞÇI

UEFA Konferans Ligi'nin ikinci haftasında İskoçya'nın Hearts takımını 2-0 mağlup eden Trabzonspor'da Teknik Direktör Thomas Reis, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.

"HAK ETTİĞİMİZ BİR GALİBİYET ALDIK"

Hak ettikleri bir galibiyet elde ettiklerini kaydeden Thomas Reis, "Takıma tebrikler ve teşekkürler. İlk 15-20 dakika maça girmekte zorlandık ama sonrasında maça girmeyi başardık. Hak ettiğimiz bir galibiyet oldu. Maçı düşününce, tamamıyla yeni bir orta sahadan bahsedebiliriz. Tim haftalar sonra ilk kez 11'de başladı. Çok kolay değildi yeni bir orta saha ile maça girebilmek. Penaltı ile öne geçtik. İkinci yarıda bir gol daha bularak kontrolümüz altında maçı tamamladık. Sonrasında fırsatlar da bulduk ama hak ettiğimiz bir galibiyet aldık." şeklinde konuştu.

"KOLAY DEĞİL TERCİHLER YAPABİLMEK"

İyi bir kadroya sahip olduklarını ve kadro tercihi yapmanın zorlaştığını söyleyen Alman çalıştırıcı, "İyi bir kadromuz var. Kolay değil tercihler yapabilmek. Oyuncuların hepsi oynamak istiyor. Oynamayan oyuncular üzgün hissediyor ama şu anda birlik olduk. İyi gidiyor her şey. Şu anda odaklandığımız şey pazartesi günü oynayacağımız maç." ifadelerini kullandı.

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Başlık ResmiThomas Reis

"AYAKLARIMIZI YERDE TUTMALIYIZ, MÜTEVAZİ OLMALIYIZ"

Samsunspor'da yaşadığı deneyimden bahsede Reis, rehavete kapılmamaları gerektiğini belirterek "Samsunspor ile olan Avrupa maceramızda iyi başladık ama sonra basit puan kayıplarıyla play-off oynamak zorunda kalmıştık. Ayaklarımızı yerde tutmalıyız, mütevazi olmalıyız. Sıkı şekilde çalışmaya devam etmeliyiz. Şu anda bizim için önemli olan sıradaki oynayacağımız lig maçı. Bir sonraki maçımız o. O maçı oynadıktan sonra bir sonraki maça odaklanacağız. Hep bir sonraki maça odaklanıyoruz." diye konuştu.

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