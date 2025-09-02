Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır'a duygusal veda: Çocukluk hayalini bu formayla süsledi

Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır'a duygusal veda: Çocukluk hayalini bu formayla süsledi

Trabzonspor&#039;dan Uğurcan Çakır&#039;a duygusal veda: Çocukluk hayalini bu formayla süsledi
Trabzonspor Kulübü, 33 milyon euro bonservis ve 3 milyon euro şarta bağlı bonus karşılığında Galatasaray'a transfer olan takım kaptanı Uğurcan Çakır için veda mesajı yayımladı.

Galatasaray, rekor transfer bedeliyle kadorsuna kattığı Uğurcan Çakır ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Trabzonspor, altyapısından yetişen 29 yaşındaki milli oyuncuya veda etti.

Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır'a duygusal veda: Çocukluk hayalini bu formayla süsledi - 1. Resim

"TRABZON'UN SOKAKLARINDA BÜYÜDÜ"

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yayımlanan mesajda, "Trabzon'un sokaklarında büyüyen, çocukluk hayallerini bu formayla süsleyen, kalemizde yıllarca dimdik duran, şanlı tarihimize unutulmaz başarılar kazandıran kaptanımız Uğurcan Çakır'a, Trabzonspor'umuza kattığı tüm değerler için sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz" ifadelerine yer verildi.

Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır'a duygusal veda: Çocukluk hayalini bu formayla süsledi - 2. Resim

"BU ŞEHİR SENİNLE HER ZAMAN GURUR DUYACAK"

Trabzonspor'u duygusal açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Altyapımızdan yetişip A takımımıza kadar yükselen, bu formanın ağırlığını her zaman gururla taşıyan, nice zaferlerde ve şampiyonluklarda pay sahibi olan Uğurcan, sadece sahadaki başarısıyla değil, duruşu, karakteri ve Trabzonspor sevgisiyle de gönüllerimizde taht kurdu. Bugün, Uğurcan Çakır Trabzonspor'umuza tarihi bir bonservis bedeli kazandırarak veda ediyor. Verdiği emekler, gösterdiği özveri ve bu camiaya kattığı tüm değerler, Trabzonspor tarihinin en kıymetli sayfalarında daima yerini koruyacak. Bu şehir, bu camia ve milyonlarca Trabzonspor taraftarı, seninle her zaman gurur duyacak. Her şey için teşekkürler kaptan."

