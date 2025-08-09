Trabzonspor'un 4 yeni transferinden 3'ü 20'lerinde! Gençlik fırtınası

31 yaşındaki Paul Onuachu bu aşının dışında kalsa da onu bordo mavili yapan neden geçmişte kiralık forma giydiği sezonda güzel izler bırakmasıydı. Augusto (21), Kazeem Olaigbe (22), Wagner Pina (22) ise hem günü kurtarmaya hem de yarınlara yatırım amaçlı düşünülen isimler oldu.

AYRILIKLAR OLABİLİR

Gençleştirme stratejisini önemli ölçüde hayata geçiren bordo mavililerde Nwakaeme, Edin Visca, Ozan Tufan, Okay Yokuşlu ve Stefan Savic gibi oyuncular yaş ortalamasını yukarı çekiyor ama ilerleyen dönemde bu konuda ayrılıklar olabilir. Fatih Tekke’nin oyun planı, geçiş oyununu daha hızlı oynayan, önden baskı kuran, topa sahip olduğunda oyunun temposunu belirleyebilen, genç, dinamik ve atletik bir takım oluşturmak. Tekke’nin düşüncesi böyle ama asıl önemli olan sahadaki uygulama.