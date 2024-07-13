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Trabzonspor'un yeni transferi Denis Draguş Macaristan'daki kampa katıldı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Trabzonspor, Haber

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Trabzonspor'un yeni transferlerinden Denis Draguş'un izni bitti. Bordo mavililerin golcüsü Denis Draguş, takımının Macaristan'daki kampına katıldı.

Macaristan'ın Szeged kentinde kamp yapan Trabzonspor'un yeni transferi Denis Draguş, takıma katıldı.

İZİN BİTTİ DRAGUŞ KAMPA GELDİ

Sezon öncesi 2. etap yurt dışı kamp çalışmalarını Macaristan'ın Szeged kentinde sürdüren Trabzonspor'da, Romanya Milli Takım forması altında Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden Denis Draguş, izninin bitmesinin ardından öğle saatlerinde Macaristan'a geldi.

Draguş, kampa dahil olduktan sonra bordo-mavili takımın akşam antrenmanına katılarak Karadeniz ekibiyle ilk antrenmanına da çıktı.

Trabzonspor'un yeni transferi Denis Draguş Macaristan'daki kampa katıldı - 1. Resim

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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