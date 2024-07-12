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Trabzonspor 20 yaşındaki Ognjen Bakic'in sözleşmesini fesh etti

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Trabzonspor 20 yaşındaki Ognjen Bakic&#039;in sözleşmesini fesh etti
Trabzonspor, Futbol, Haber

Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Trabzonspor, 20 yaşındaki Karadağlı futbolcu Ognjen Bakic hakkında KAP'a açıklama yaptı. Bordo mavililer, genç futbolcu ile sözleşmenin karşılıklı olarak feshedildiğini bildirdi.

Trabzonspor Kulübü, 20 yaşındaki Karadağlı futbolcu Ognjen Bakic ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshettiğini duyurdu.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, "Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Ognjen Bakic arasındaki 09.09.2023 başlangıç ve 30.06.2025 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyeceği bildirildi.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Anadolu Ajansı
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