Trabzonspor 20 yaşındaki Ognjen Bakic'in sözleşmesini fesh etti

Düzenleyen: Ahmet Öksüz / Kaynak: Anadolu Ajansı 12 Temmuz 2024 19:26 - Güncelleme: 12 Temmuz 2024 19:29 - Güncelleme:

Trabzonspor, Futbol, Haber

Spor Haberleri / Anadolu Ajansı

Trabzonspor, 20 yaşındaki Karadağlı futbolcu Ognjen Bakic hakkında KAP'a açıklama yaptı. Bordo mavililer, genç futbolcu ile sözleşmenin karşılıklı olarak feshedildiğini bildirdi.