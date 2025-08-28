Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Trendyol Süper Lig'de 4. hafta heyecanı başlıyor

Trendyol Süper Lig’de 4. hafta heyecanı başlıyor

- Güncelleme:
Spor Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Trendyol Süper Lig’in 4. heyecanı yarın İzmir'de oynanacak olan maçla başlıyor.

Trendyol Süper Lig’de 4. hafta yarın oynanacak olan Göztepe-Konyaspor mücadelesiyle başlayacak.

Cumartesi günü Galatasaray, evinde Rizespor ile karşılaşacak. Pazar günü Fenerbahçe, Gençlerbirliği’nin konuğu olurken Beşiktaş ise deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak.

Lider Galatasaray ile beraber 3’te 3 yaparak zirve takibini sürdüren Trabzonspor ise Samsunspor’u konuk edecek.

Süper Lig’de 4. haftanın programı şöyle:

Yarın

21.30 Göztepe - Konyaspor

30 Ağustos Cumartesi

19.00 Kasımpaşa - Gaziantep FK
19.00 Kocaelispor - Kayserispor
21.30 Antalyaspor - Fatih Karagümrük
21.30 Galatasaray - Çaykur Rizespor

31 Ağustos Pazar

19.00 Başakşehir - Eyüpspor
19.00 Gençlerbirliği - Fenerbahçe
21.30 Trabzonspor - Samsunspor
21.30 Corendon Alanyaspor - Beşiktaş

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
