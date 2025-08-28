Trendyol Süper Lig’de 4. hafta heyecanı başlıyor
Trendyol Süper Lig’in 4. heyecanı yarın İzmir'de oynanacak olan maçla başlıyor.
Cumartesi günü Galatasaray, evinde Rizespor ile karşılaşacak. Pazar günü Fenerbahçe, Gençlerbirliği’nin konuğu olurken Beşiktaş ise deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak.
Lider Galatasaray ile beraber 3’te 3 yaparak zirve takibini sürdüren Trabzonspor ise Samsunspor’u konuk edecek.
Süper Lig’de 4. haftanın programı şöyle:
Yarın
21.30 Göztepe - Konyaspor
30 Ağustos Cumartesi
19.00 Kasımpaşa - Gaziantep FK
19.00 Kocaelispor - Kayserispor
21.30 Antalyaspor - Fatih Karagümrük
21.30 Galatasaray - Çaykur Rizespor
31 Ağustos Pazar
19.00 Başakşehir - Eyüpspor
19.00 Gençlerbirliği - Fenerbahçe
21.30 Trabzonspor - Samsunspor
21.30 Corendon Alanyaspor - Beşiktaş
