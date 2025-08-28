Trendyol Süper Lig’de 4. hafta heyecanı başlıyor

Trendyol Süper Lig’de 4. hafta yarın oynanacak olan Göztepe-Konyaspor mücadelesiyle başlayacak.

Cumartesi günü Galatasaray, evinde Rizespor ile karşılaşacak. Pazar günü Fenerbahçe, Gençlerbirliği’nin konuğu olurken Beşiktaş ise deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak.

Lider Galatasaray ile beraber 3’te 3 yaparak zirve takibini sürdüren Trabzonspor ise Samsunspor’u konuk edecek.

Süper Lig’de 4. haftanın programı şöyle:



Yarın

21.30 Göztepe - Konyaspor



30 Ağustos Cumartesi

19.00 Kasımpaşa - Gaziantep FK

19.00 Kocaelispor - Kayserispor

21.30 Antalyaspor - Fatih Karagümrük

21.30 Galatasaray - Çaykur Rizespor



31 Ağustos Pazar

19.00 Başakşehir - Eyüpspor

19.00 Gençlerbirliği - Fenerbahçe

21.30 Trabzonspor - Samsunspor

21.30 Corendon Alanyaspor - Beşiktaş



