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Tüm ülkenin manşetlerinde Trabzonspor maçı var: Salah başlı başına olay!

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Tüm ülkenin manşetlerinde Trabzonspor maçı var: Salah başlı başına olay!
Başlık ResmiTüm ülkenin manşetlerinde Trabzonspor maçı var: Salah başlı başına olay!

UEFA Konferans Ligi'nin ilk haftasında Trabzonspor, deplasmanda Finlandiya ekibi KuPS'u 4-2 yendi. Bir gol ve bir asistle karşılaşmaya damga vuran Muhammed Salah'ın performansı Finlandiya basınında manşetleri süsledi.

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UEFA Konferans Ligi'nde sezonun ilk haftasında Trabzonspor, deplasmanda Finlandiya ekibi KuPS'la karşılaştı. Bordo-mavililar, 4-2 ile lig aşamasına galibiyetle başladı. Muhammed Salah, bir gol ve bir asistle yıldızlaştı. Karşılaşmanın ardından Finlandiya basının yer alan haberlerde Mısırlı yıldızın performansı ön plana çıakrıldı.

Muhammed Salah, bu sezon 10 maçta 8 gol attı ve 4 asist yaptı.
Başlık ResmiMuhammed Salah, bu sezon 10 maçta 8 gol attı ve 4 asist yaptı.

"ÇILGIN MAÇ"

Aamulehti'daki haberde karşılaşma için şu ifadeler kullanıldı:

Tammela'da çılgın bir maç yaşandı! KuPS, Trabzonspor ve taraftarlar muhteşem bir gösteri sundu! Perşembe akşamı Tammela Stadyumu, belki de sezonun şimdiye kadarki en renkli maçına sahne oldu. Bu maça bilet alanlar, Tampere'de yaşanan bu olaylı maç hakkında uzun süre konuşacak çok şey bulacaklar.

"SALAH GÖZ KAMAŞTIRDI"

Mısırlı yıldıza vurgu yapılan Yle'deki haberde, “Salah, Tampere'de göz kamaştırdı, KuPS oyuncuları ise yenilgiyle ilgili suçu kendilerine attı. Süperstar Salah'ı izlemek için Tampere'ye gelenlerin sıkılmaya vakitleri olmadı” yorumu yapıldı.

Mısırlı futbolcu, Ağustos 2026'da bordo-mavili kulüple 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Başlık ResmiMısırlı futbolcu, Ağustos 2026'da bordo-mavili kulüple 2 yıllık sözleşme imzaladı.
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"SALAH, TAMPERE'DE PATLADI"

Ilta Sanomaat, “Salah, Tampere'de parladı: Maç kaosla sonuçlandı, bir seyirci sahaya koştu!” başlığını kullandı. 90 dakikayla ilgili değerlendirmede, “34 yaşındaki süperstar Salah'ın perşembe günü Tampere'de oynaması özel bir olaydı. Salah'ın Tampere'ye gelişi ve burada oynaması uzun süre belirsiz görünüyordu, ancak KuPS ile Trabzonspor arasındaki Konferans Ligi maçı başladığında Salah'ın acele etme gereği yoktu” ifadelerini kullandı.

Haberde, “Mısırlı yetenek, maçın hemen başında yaptığı pasla konuk ekibin ilk golünün hazırlanmasında önemli rol oynayarak yeteneklerini sergiledi. Ayrıca becerikli ve kaliteli bir oyun da gösterdi. İlk yarının sonuna doğru, birçok kişinin görmek için beklediği an geldi. Salah, topu üst köşeye gönderdiği muhteşem bir şutla golü attı. Maçın 55'inci dakikasında, ustanın sahadaki işi tamamlanmıştı. Trabzonspor sonunda 4-2'lik skorla galip geldi. Salah gibi büyük bir yıldızı Tampere'ye getirmek başlı başına bir olay” denildi.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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