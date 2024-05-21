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Tuncay Şanlı'nın yeni takımı belli oldu! Şampiyonluk için imza atacak

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Tuncay Şanlı&#039;nın yeni takımı belli oldu! Şampiyonluk için imza atacak
Adanaspor, Tuncay Şanlı, Haber

Spor Haberleri

TFF 1. Lig'de son olarak Sakaryaspor'u çalıştıran Tuncay Şanlı'nın yeni sezonda çalıştıracağı takım belli oldu. İşte detaylar...

Trendyol 1. Lig takımı Adanaspor'da beklenen devir işlemi gerçekleşti. Turuncu-Beyazlılar'da 18 yıllık dönem sona erdi.

Adanaspor Başkanı Bayram Akgül görevini Ergin Göleli'ye devretti.

Tuncay Şanlı'nın yeni takımı belli oldu! Şampiyonluk için imza atacak - 1. Resim

TUNCAY ŞANLI ADANASPOR'A GİDİYOR

Yeni sezona şampiyonluk hedefiyle hazırlanan Adanaspor'un teknik direktörlük görevi için ise Tuncay Şanlı ile prensiple anlaştığı öğrenildi.

Bu sezon Sakaryaspor'da 31 maça çıkan 42 yaşındaki hoca, 16 galibiyet, 7 beraberlik ile 8 yenilgi aldı.

1.77 puan ortalamasını tutturan Tuncay Şanlı, 5 Mayıs 2024'te Tuzlaspor'a kaybedilen 2-0'lık yenilgi sonrası istifa etmişti.

Düzenleyen:  - Spor
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