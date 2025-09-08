Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Türk oyuncuya İspanya'dan teklif! Babasının yolundan gidiyor

Türk oyuncuya İspanya'dan teklif! Babasının yolundan gidiyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Türk oyuncuya İspanya&#039;dan teklif! Babasının yolundan gidiyor
Efe Korkut Martin, Athletic Bilbao, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

LaLiga ekibi Athletic Bilbao, Stuttgart’ın genç orta saha oyuncusu olan Efe Korkut'u transfer etmeye çok yakın olduklarını bildirdi. Transfer gerçekleşirse söz konusu oyuncu kulüp tarihine geçen ilk Türk futbolcu olacak.

İspanya LaLiga’nın köklü ekiplerinden Athletic Bilbao, tarihinde ilk kez bir Türk futbolcu transfer etmeye hazırlanıyor. İspanyol basınında yer alan haberlere göre kulüp, Almanya Bundesliga ekibi Stuttgart’ın ikinci takımında forma giyen Türk asıllı Alman futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor. 

Mundo Deportivo’da yer alan haberde, Athletic Bilbao’nun genç futbolcuyu kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğu aktarıldı. Transferin gerçekleşmesi halinde hem İspanyol hem de Türk futbol tarihinde dikkat çeken bir ilk yaşanacak.

Türk oyuncuya İspanya'dan teklif! Babasının yolundan gidiyor - 1. Resim

EFE KORKUT KİDMİR?

2006 yılında İspanya’nın San Sebastian kentinde dünyaya gelen Efe Korkut, futbolculuk kariyerine Almanya’da başladı. İlk olarak Nürnberg altyapısında forma giyen genç oyuncu, buradaki performansıyla dikkat çekti ve 2022 yılında Stuttgart U17 takımına transfer oldu.

Burada gelişimini sürdüren Korkut, kısa sürede U19 takımına yükseldi. Performansındaki istikrar sayesinde Stuttgart’ın B takımı kadrosuna dahil edilen genç oyuncu, profesyonelliğe adım atmaya oldukça yakın.

Türk oyuncuya İspanya'dan teklif! Babasının yolundan gidiyor - 2. Resim

TAYFUN KORKUT'UN OĞLU

Genç futbolcunun babası, eski milli futbolcu ve teknik direktör Tayfun Korkut.

Fenerbahçe'den sonra Real Sociedad forması da giymiş olan Tayfun Korkut’un oğlu olan Efe, futbolu adeta bir aile mirası olarak benimsedi. San Sebastian doğumlu olması, aynı zamanda Bask bölgesi ile güçlü bir bağı da beraberinde getiriyor.

Türk oyuncuya İspanya'dan teklif! Babasının yolundan gidiyor - 3. Resim

Bu detay, Athletic Bilbao’nun transfer politikasına da uygun bir durum oluşturuyor. Çünkü kulüp, tarihsel kimliği gereği kadrosuna sadece Bask kökenli veya Bask bölgesinde yetişmiş oyuncuları katıyor. Tayfun Korkut aynı zamanda Türkiye'de Beşiktaş ve Gençlerbirliği'nde de forma giymişti. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Meteoroloji uyardı, Başkent sele gitti! İstinat duvarı yıkıldıGürsel Tekin CHP İl Başkanlığı'nda! Su şişesi fırlattılar, kargaşa çıktı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Cengiz Ünder'den sonra gündem oldu! İşte Fenerbahçe'den Beşiktaş'a transfer olan oyuncular - SporKimler yok ki! İşte F.Bahçe'den Beşiktaş'a transfer olan oyuncularSüper Lig'de bir teknik adam ayrılığı daha! Başakşehir, ayrılığı resmen duyurdu - SporBaşakşehir'de Çağdan Atan dönemi sona erdi5-0 mağlup olmuşlardı! Azerbaycan Milli Takımı'nda Fernando Santos dönemi sona erdi - SporAzerbaycan Milli Takımı'nda Santos dönemi sona erdiMimovic resmen Şampiyonlar Ligi'nde! Yeni adresi belli oldu - SporMimovic resmen Şampiyonlar Ligi'nde! Yeni adresi belli olduCengiz Ünder resmen Beşiktaş'ta! İşte sözleşmenin detayları - SporCengiz Ünder resmen Beşiktaş'ta! Açıklama geldiDünya Boks Şampiyonası'nda Türk fırtınası! Sema Çalışkan çeyrek finalde - SporDünya Boks Şampiyonası'nda Türk fırtınası
Sonraki Haber Yükleniyor...