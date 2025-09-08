Türk oyuncuya İspanya'dan teklif! Babasının yolundan gidiyor

İspanya LaLiga’nın köklü ekiplerinden Athletic Bilbao, tarihinde ilk kez bir Türk futbolcu transfer etmeye hazırlanıyor. İspanyol basınında yer alan haberlere göre kulüp, Almanya Bundesliga ekibi Stuttgart’ın ikinci takımında forma giyen Türk asıllı Alman futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor.

Mundo Deportivo’da yer alan haberde, Athletic Bilbao’nun genç futbolcuyu kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğu aktarıldı. Transferin gerçekleşmesi halinde hem İspanyol hem de Türk futbol tarihinde dikkat çeken bir ilk yaşanacak.

EFE KORKUT KİDMİR?

2006 yılında İspanya’nın San Sebastian kentinde dünyaya gelen Efe Korkut, futbolculuk kariyerine Almanya’da başladı. İlk olarak Nürnberg altyapısında forma giyen genç oyuncu, buradaki performansıyla dikkat çekti ve 2022 yılında Stuttgart U17 takımına transfer oldu.

Burada gelişimini sürdüren Korkut, kısa sürede U19 takımına yükseldi. Performansındaki istikrar sayesinde Stuttgart’ın B takımı kadrosuna dahil edilen genç oyuncu, profesyonelliğe adım atmaya oldukça yakın.

TAYFUN KORKUT'UN OĞLU

Genç futbolcunun babası, eski milli futbolcu ve teknik direktör Tayfun Korkut.

Fenerbahçe'den sonra Real Sociedad forması da giymiş olan Tayfun Korkut’un oğlu olan Efe, futbolu adeta bir aile mirası olarak benimsedi. San Sebastian doğumlu olması, aynı zamanda Bask bölgesi ile güçlü bir bağı da beraberinde getiriyor.

Bu detay, Athletic Bilbao’nun transfer politikasına da uygun bir durum oluşturuyor. Çünkü kulüp, tarihsel kimliği gereği kadrosuna sadece Bask kökenli veya Bask bölgesinde yetişmiş oyuncuları katıyor. Tayfun Korkut aynı zamanda Türkiye'de Beşiktaş ve Gençlerbirliği'nde de forma giymişti.