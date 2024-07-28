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Haberler > Spor > Türkiye artık bizi kesmez! Kaan Ayhan, “Hedef Avrupa’da başarı” dedi

Türkiye artık bizi kesmez! Kaan Ayhan, “Hedef Avrupa’da başarı” dedi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Türkiye artık bizi kesmez! Kaan Ayhan, “Hedef Avrupa’da başarı” dedi

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ligde rekor üstüne rekor kırarak şampiyon olduklarını hatırlatan yıldız futbolcu “Avrupa’da geçen yıl gösterdiğimiz iyi performansı bu sezon skora da yansıtmalıyız” dedi

Galatasaray’ın millî futbolcusu Kaan Ayhan, Süper Lig’de üst üste üçüncü şampiyonluğu ve Avrupa’da başarıyı hedeflediklerini söyledi. Avusturya kampının son gününde açıklamalarda bulunan Kaan Ayhan, “Geçen sezon ligde 102 puanla rekorlar kırarak şampiyon olduk. Ne kadar büyük bir iş başardığımız ortada. Üstüne çıkılması zor olabilir ama bunu başarabilmek için elimizden geleni yapacağız. Rakiplerimiz de iyi hazırlanıyor. Sürekli Galatasaray’ı kovalıyorlar. Şimdiki asıl hedefimiz bu sezon Avrupa’da da başarıyı yakalamak” ifadelerini kullandı. 

ANAHTAR KELİME; KALİTE

Kaan Ayhan, kazandıkları şampiyonluklarda anahtar kelimenin “kalite” olduğunu söylerken “Üst üste bu kadar maç kazanmak için belli bir kaliteye ihtiyacınız var. Dünyanın en kaliteli takımları bile bizim becerdiklerimizi yapamıyor. Bizde sürekli bir isim ön plana çıkmıyor. Her maç farklı oyuncuların öne çıkması bence kaliteden kaynaklı. Kadromuzda iki üç üst düzey kaliteli oyuncu yok. Geçen sezon 12-13 oyuncu ön plana çıktı. Sezona iyi başlamak önemli. İnşallah Süper Kupa’yı kazanarak bunun ilk adımını atacağız” değerlendirmesini yaptı.

 

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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