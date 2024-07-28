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Trabzon'a kule! Stefan Savic’ten sonra Wesley Hoedt de yolda

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Trabzon&#039;a kule! Stefan Savic’ten sonra Wesley Hoedt de yolda

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Savunma hattını dünyaca ünlü stoper Stefan Savic ile güçlendiren Trabzonspor’da bir savunmacı takviyesi daha yolda. Bordo mavililer kadro derinliğini sağlamak ve kaliteyi yükseltmek için Watford forması giyen 30 yaşındaki Hollandalı stoper Wesley Hoedt’i de listeye aldı.

Geçtiğimiz sezon Championship’in en iyi 11’ine seçilen 30 yaşındaki sol stoper, 44 maçta görev alarak 3 gol ve 3 asist katkısı sağladı. 1,93 boyundaki oyuncunun bir yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

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2018 yılında piyasa değeri 15 milyon avro olan Wesley Hoedt, günümüzde 2,2 milyon avro piyasa değerine sahip. Hollanda futbolunun önde gelen akademilerinden AZ Alkmaar’ın altyapısında yetişen ve sonrasında Lazio ile Southampton gibi takımlarda da forma giyen Hoedt, bir dönem Celta Vigo formasıyla İspanya’da da boy göstermişti. Tecrübeli oyuncunun Türkiye’ye sıcak baktığı öğrenildi. Hoedt kulüplerin anlaşması hâlinde kısa sürede Türkiye’ye gelecek.

HAVADAN GEÇİT YOK

Geçtiğimiz sezon Championship’in en iyi 11’ine seçilen Hoedt, 1,93’lük boyuyla hava toplarındaki hâkimiyetiyle öne çıkıyor. 

 

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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