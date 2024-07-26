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Trabzonspor Stefan Savic transferinin detaylarını açıkladı! İşte alacağı ücret

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Trabzonspor Stefan Savic transferinin detaylarını açıkladı! İşte alacağı ücret

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Trabzonspor, Atletico Madrid'den ayrılan Stefan Savic'i kadrosuna kattı. Bordo-mavililer, transfer detaylarını açıkladı.

Trabzonspor, yeni transferi Stefan Savic'i şehri getirdi. Bordo-mavililer, yeni transferinin detaylarını kamuoyuna açıkladı.

İŞTE ALACAĞI ÜCRET

Açıklamaya göre; Stefan Savic 3 yıl Trabzonspor forması giyecek ve yıllık 2.5 milyon Euro kazanacak. Ayrıca Trabzonspor, Sırp oyuncuya 1.5 milyon Euro imza parası ödeyecek. Stefan Savic'in gelecek sezondan itibaren geçerli olmak üzere 4 milyon Euro karşılığında serbest kalma hakkı bulunuyor.

TRABZONSPOR'UN AÇIKLAMASI

"Serbest Statüde yer alan profesyonel futbolcu Stefan Savic ile 3 (Üç) yıllık anlaşma sağlamıştır.

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya; Her bir sezon için 2.500.000.-EUR garanti ücret ve 500.000.-EUR imza ücreti ödenecektir.

Futbolcunun, 2025/2026 Futbol sezonu tescil döneminde 5.000.000.-EUR, 2026/2027 futbol sezonunda 4.000.000.-EUR karşılığında serbest kalma hakkı bulunmaktadır.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %5'i oranında ödeme yapılacaktır."

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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