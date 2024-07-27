Fenerbahçe iki yıldız isim için talip oldu! Temaslar başladı

Fenerbahçe, Jose Mourinho yönetiminde transferde dikkat çekici hamlelere imza atarak final operasyonunu gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Sarı-Lacivertliler, gündemdeki iki yıldız Amrabat ve Sander Berge için temaslar başladı.

Çağlar Söyüncü, Oğuz Aydın, Cenk Tosun ve Maximin’in ardından En-Nesyri ile bombayı patlatan Fenerbahçe, son operasyonuna hazır. Sarı-Lacivertliler, bu kez orta sahaya önemli bir hamle yapmayı planlıyor.

Fenerbahçe’de iki oyuncunun takımdan ayrılması gündemde. Yeni sezon planlamasını hızlı bir şekilde hayata geçiren yönetim, teknik direktör Jose Mourinho’nun kararı doğrultusunda Miha Zajc ve Miguel Crespo ile yollarını ayırmak için harekete geçti. İki oyuncunun menajerleriyle görüşen yöneticiler, bu ayrılıkların kolaylaştırılacağını belirttiler.

TAKVİYE ZAMANI

İskelet kadroyu koruyan ve eksik bölgelere önemli transferler yapan Fenerbahçe’de, takım neredeyse tamamlandı. Ancak orta sahanın merkezine bir takviye daha düşünülüyor. Teknik direktör Jose Mourinho, Fred-İsmail ikilisinden memnun olsa da yoğun maç trafiğinde sakatlık ve kart cezası gibi ihtimalleri göz önünde bulundurarak, bu bölgede sıkıntı yaşamak istemiyor.

ADAYLARDAN BİRİ BERGE

Gündemde öne çıkan iki isim var. Bunlardan ilki Sander Berge. Burnley’de forma giyen 26 yaşındaki Norveçli futbolcunun Championship ekibiyle 2027’ye kadar sözleşmesi bulunuyor. Geçtiğimiz yaz Sheffield United’dan 14 milyon Euro bonservisle transfer edilen Berge, Premier Lig’de 37 maçta forma giydi, 1 gol ve 2 asistle oynadı.

Etkili performansına rağmen Burnley’in alt lige düşmesine engel olamayan 1.95 boyundaki orta saha oyuncusunun, Championship’te oynamak istemediği İngiliz basınında yer aldı.

AMRABAT DA LİSTEDE

Gündemdeki diğer isim ise Sofyan Amrabat. Geçtiğimiz sezon Manchester United’da kiralık oynayan Faslı yıldız, İngiliz devinin bonservisini almaması üzerine Fiorentina’ya geri döndü.

Ancak, hâlâ Manchester United’ın transfer gündeminde olduğu konuşuluyor. Fenerbahçe Yönetimi, her iki oyuncu konusunda da temasları hızlandırmaya hazırlanıyor. Orta saha transferinde maliyeti düşürmek adına fazla aceleci davranılmayacak.