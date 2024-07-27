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Fenerbahçe transferi duyurdu! Jamaikalı Konya Plummer resmi imzayı attı

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Fenerbahçe transferi duyurdu! Jamaikalı Konya Plummer resmi imzayı attı

Spor Haberleri

Yeni sezona şampiyonluk iddiasıyla hazırlanan Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, defans hattını Konya Plummer ile güçlendirdi.

Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, Jamaika A Milli Takım oyuncusu Konya Plummer'ı renklerine bağladı.

Sarı lacivertli ekip, geçen sezon Meksika ligi takımlarından Tigres UANL forması giyen Konya Plummer'ı kadrosuna kattığını duyurdu.

Fenerbahçe transferi duyurdu! Jamaikalı Konya Plummer resmi imzayı attı - 1. Resim

Kulüpten yapılan açıklamada, "Jamaika Kadın A Milli takım kaptanlarından 27 yaşındaki savunma oyuncusu, 2024-2025 sezonunda Fenerbahçemizin formasını giyecek. Oyuncumuza 'hoşgeldin' diyor, çubuklu formamızla nice başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Düzenleyen:  - Spor
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