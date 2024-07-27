Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım sürprizi! Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'na katıldı

Fenerbahçe camiasının efsane başkanı olarak bilinen Aziz Yıldırım, bugün yapılan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'na katıldı.

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Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, bugün Faruk Ilgaz Tesisleri’nde düzenleniyor.

Toplantı saat 10.30'da başladı ve 13.30'a kadar devam edecek.

Toplantıya katılma kararı alan Aziz Yıldırım da yeni yönetime desteğini göstermek için alana giriş yaptı.