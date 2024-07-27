Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım sürprizi! Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'na katıldı

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım sürprizi! Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'na katıldı

Düzenleyen:
- Güncelleme:

Spor Haberleri

Fenerbahçe camiasının efsane başkanı olarak bilinen Aziz Yıldırım, bugün yapılan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'na katıldı.

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, bugün Faruk Ilgaz Tesisleri’nde düzenleniyor.

Toplantı saat 10.30'da başladı ve 13.30'a kadar devam edecek.

Toplantıya katılma kararı alan Aziz Yıldırım da yeni yönetime desteğini göstermek için alana giriş yaptı.

 

Düzenleyen:  - Spor
Paris'teki kadro değişimine Bakara Suresi ile cevap verdi! Tuğba Şenoğlu'nun yerine İlkin Aydın çağrılmıştıMuğla'nın Milas ilçesinde yangın paniği! Ekipler olay yerinde
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Paris'teki kadro değişimine Bakara Suresi ile cevap verdi! Tuğba Şenoğlu'nun yerine İlkin Aydın çağrılmıştı - SporParis'teki kadro değişimine Bakara Suresi ile cevap verdiArda Güler aldığı kararla Carlo Ancelotti'yi şaşırttı - SporArda Güler'in yeni kararı şoke etti!Alex de Souza istedi Antalyaspor transfer etti! Braian Samudio 2 yıllık imzaladı - SporAlex istedi Antalyaspor transfer etti! Samudio geri döndüFenerbahçe Paris 2024'e Türkiye'den en fazla sporcu gönderen kulüp oldu - SporTürkiye'den en fazla sporcu gönderen kulüp olduFenerbahçe'de sürpriz Becao kararı! Transfer teklifini duyurdular - SporFenerbahçe'de sürpriz Becao kararı! Transfer teklifini duyurdularBeşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy, Suudi Arabistan yolcusu! - SporBeşiktaş'ın genç yıldızı, Suudi Arabistan yolcusu!
Sonraki Haber Yükleniyor...