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Fenerbahçe'de sürpriz Becao kararı! Transfer teklifini duyurdular

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Fenerbahçe&#039;de sürpriz Becao kararı! Transfer teklifini duyurdular

Spor Haberleri

Geçen sezon İtalya Serie A ekiplerinden Udinese'den transfer edilen Rodrigo Becao için Fransa'dan teklif geldiği ve oyuncunun ayrılma ihtimalinin olduğu iddia ediliyor.

Transfer döneminin hızlı takımlarından Fenerbahçe'de gözler gidecek isimlere çevrildi.

Geçen sezon Udinese'den 8.312.500 Avro karşılığında transfer edilen Brezilyalı stopere Fransa'dan teklif geldiği öğrenildi.

Jose Mourinho'nun kalmasını istediği Becao içn Lyon'un yüksek bir bedel teklif etmesi durumunda ayrılığın yaşanabileceği konuşuluyor.

Sarı-lacivertlilerin Becao için en az 10 milyon euro isteyeceği ve bu rakamın altında gelen teklifleri değerlendirmeyeceği belirtildi.

Fenerbahçe'de geçen sezon 22 maça çıkan 28 yaşındaki oyuncu, 1 gol attı.

Fenerbahçe'de sürpriz Becao kararı! Transfer teklifini duyurdular - 1. Resim

FENERBAHÇE'NİN GEÇEN SEZON BECAO İÇİN YAPTIĞI KAP AÇIKLAMASI

KAP'a yapılan açıklamada; "Profesyonel futbolcu Rodrigo Nascimento França (Becao)'nın transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Udinese Calcio kulübüne toplam transfer bedeli olan 8.312.500 Avro 3 sene içerisinde 5 eşit taksitle ödenecektir. FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedelleri taraflarca yarı yarıya paylaşılacaktır." denildi. 

 

Düzenleyen:  - Spor
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