Fenerbahçe yönetiminden Cengiz Ünder'in menajerine kulüp bul talimatı

Fenerbahçe, Cengiz Ünder'in menajerine oyuncuya kulüp bul talimatı verdi. Sarı-lacivertli ekibin oyuncudan kazanmak istediği bonservis bedeli belli oldu.

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon başında büyük umutlarla transfer ettiği ve 15 milyon Euro bedelle dönemin bonservis rekorunu kırarak gelen Cengiz Ünder ile yollar ayrılıyor. Sarı-lacivertli ekibin, Allan Saint-Maximin ve Oğuz Aydın ile kanatları güçlendirmesinin ardından Cengiz Ünder'in Jose Mourinho'nun planlamasında yer almadığı öğrenildi.

MENAJERİNE TALİMAT VERİLDİ

Milliyet'in haberine göre; Fenerbahçe yönetimi, Cengiz Ünder'in menajeri ile görüşerek oyuncuya kulüp bulmasını istedi.

Fenerbahçe, geçen sezon 33 maçta görev alıp 9 gol, 3 asist katkı üreten Cengiz Ünder için 10 milyon Euro bonservis talep ediyor.

SERİE A TAKIMLARINA ÖNERİLDİ

Calciomercato’da yer alan habere göre sarı-lacivertliler, Cengiz’i Napoli, Fiorentina ve Bologna’ya önerdi.