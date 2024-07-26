Fenerbahçe'nin yıldızına Serie A'dan sürpriz talip! Şampiyonlar Ligi için istiyorlar

Düzenleyen: Ahmet Polat 26 Temmuz 2024 17:50 - Güncelleme: 26 Temmuz 2024 17:59 - Güncelleme:

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Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Serie A ekibi Bologna'nın, Riccardo Calafiori'nin ayrılması durumunda Fenerbahçe'den Jayden Oosterwolde'ye teklif yapacağı iddia edildi. Ayrıca İtalyan ekibinin, bu transfer için Fenerbahçe'ye yüklü miktarda para teklif etmesi gerektiği vurgulandı.