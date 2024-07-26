Fenerbahçe'nin yıldızına Serie A'dan sürpriz talip! Şampiyonlar Ligi için istiyorlar
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Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Serie A ekibi Bologna'nın, Riccardo Calafiori'nin ayrılması durumunda Fenerbahçe'den Jayden Oosterwolde'ye teklif yapacağı iddia edildi. Ayrıca İtalyan ekibinin, bu transfer için Fenerbahçe'ye yüklü miktarda para teklif etmesi gerektiği vurgulandı.
Geçen sezon ortaya koyduğu performansla Fenerbahçe'nin yıldızlarından biri olan Jayden Oosterwolde'nin talipleri artıyor. Serie A kulüplerinin radarında olan Oosterwolde'ye yeni bir talip daha çıktığı iddia edildi.
SERİE A EKİBİ LİSTESİNE ALDI
İtalyan basınında yer alan habere göre Riccardo Calafiori'nin transfer durumunu bekleyen Bologna, transfer listesine Oosterwolde'yi aldı.
Ayrıca yıldız oyuncunun Mourinho'nun sisteminin önemli bir parçası olduğu ve transfer için Fenerbahçe'ye yüklü ödeme yapılması gerektiği vurgulandı.
GEÇEN SEZON PERFORMANSI
Geçen sezon Sarı-lacivertli formayı 43 resmi maçta giyen Hollandalı futbolcu, 2 gollük katkı verirken 3.164 dakika sahada kaldı.