Fenerbahçe Paris 2024'e Türkiye'den en fazla sporcu gönderen kulüp oldu

Fenerbahçe Spor Kulübü, 2024 Paris Olimpiyat Oyunlarına gönderdiği sporcu sayısıyla dikkatleri üzerine çekti. Sarı-lacivertliler, tarihi etkinlik için resmi siteden açıklama yayınladı.

Paris'in ev sahipliğinde gerçekleşecek 33. Yaz Olimpiyatları'nın açılış töreni dün akşam Seine Nehri'nde gerçekleştirildi.

Türkiye, 101 sporcuyla Olimpiyat oyunlarında madalya mücadelesi verecek.

Fenerbahçe, 2024 Paris Olimpiyatları'nın başlamasına kısa bir süre kala kulübün sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Fransa'da Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları açılış seremonisi kapsamında katılımcı ülkelerin kafileleri, Sen Nehri üzerinden tekne ile geçerek sporseverleri selamladı.

Oyunlarda, Türkiye'yi temsil edecek milli sporcular da ellerinde Türk bayraklarıyla açılış seremonisinde yer aldı.

TÜRKİYE'DEN EN FAZLA SPORCU FENERBAHÇE'DEN GİTTİ

Sarı-lacivertli kulübün paylaşımında, "Fenerbahçe Spor Kulübü olarak Attığımız her kulaçta, Koştuğumuz her yarışta, Vurduğumuz her topta, Çektiğimiz her kürekte, Arkamıza aldığımız her rüzgârda, Ringe çıktığımız her anda, Atamızın bize mirası olan bu güzel ülke için çalışıyoruz!" ifadeleri yer aldı.

Fenerbahçe, 2024 Paris Olimpiyatları'nda 27 sporcuyla oyunlara Türkiye'den en fazla sporcu gönderen kulüp oldu.

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