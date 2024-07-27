Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Fenerbahçe Paris 2024'e Türkiye'den en fazla sporcu gönderen kulüp oldu

Fenerbahçe Paris 2024'e Türkiye'den en fazla sporcu gönderen kulüp oldu

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Fenerbahçe Paris 2024&#039;e Türkiye&#039;den en fazla sporcu gönderen kulüp oldu

Spor Haberleri

Fenerbahçe Spor Kulübü, 2024 Paris Olimpiyat Oyunlarına gönderdiği sporcu sayısıyla dikkatleri üzerine çekti. Sarı-lacivertliler, tarihi etkinlik için resmi siteden açıklama yayınladı.

Paris'in ev sahipliğinde gerçekleşecek 33. Yaz Olimpiyatları'nın açılış töreni dün akşam Seine Nehri'nde gerçekleştirildi.

Türkiye, 101 sporcuyla Olimpiyat oyunlarında madalya mücadelesi verecek.

Fenerbahçe, 2024 Paris Olimpiyatları'nın başlamasına kısa bir süre kala kulübün sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Fenerbahçe Paris 2024'e Türkiye'den en fazla sporcu gönderen kulüp oldu - 1. Resim

Fransa'da Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları açılış seremonisi kapsamında katılımcı ülkelerin kafileleri, Sen Nehri üzerinden tekne ile geçerek sporseverleri selamladı.

Oyunlarda, Türkiye'yi temsil edecek milli sporcular da ellerinde Türk bayraklarıyla açılış seremonisinde yer aldı.

TÜRKİYE'DEN EN FAZLA SPORCU FENERBAHÇE'DEN GİTTİ

Sarı-lacivertli kulübün paylaşımında, "Fenerbahçe Spor Kulübü olarak Attığımız her kulaçta, Koştuğumuz her yarışta, Vurduğumuz her topta, Çektiğimiz her kürekte, Arkamıza aldığımız her rüzgârda, Ringe çıktığımız her anda, Atamızın bize mirası olan bu güzel ülke için çalışıyoruz!" ifadeleri yer aldı.

Fenerbahçe, 2024 Paris Olimpiyatları'nda 27 sporcuyla oyunlara Türkiye'den en fazla sporcu gönderen kulüp oldu.

FENERBAHÇE'NİN PAYLAŞIMI

 

Düzenleyen:  - Spor
AK Partili başkandan sokak hayvanları çıkışı: Bakanlık ve belediyeler çalışsaydı...
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Fenerbahçe'de sürpriz Becao kararı! Transfer teklifini duyurdular - SporFenerbahçe'de sürpriz Becao kararı! Transfer teklifini duyurdularBeşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy, Suudi Arabistan yolcusu! - SporBeşiktaş'ın genç yıldızı, Suudi Arabistan yolcusu!Efsanevi açılış! Paris 2024 Olimpiyatları başladı - SporParis 2024 Olimpiyatları başladıBeşiktaş istedi, Las Palmas devreye girdi! Emirhan elden kaçıyor - SporBeşiktaş istedi, Las Palmas devreye girdi!Okan Buruk'tan transfer açıklaması: Hemen bu dönemden çıkmalıyız - SporOkan Buruk: Hemen bu dönemden çıkmalıyızBitirim golcü En-Nesyri! Ceza sahasında tam bir cezalandırıcı - SporCeza sahasında tam bir cezalandırıcı
Sonraki Haber Yükleniyor...