Fenerbahçe ile Lugano maçının biletleri 29 Temmuz itibarıyla satışa çıkıyor
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UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme turu rövanş karşılaşmasında sarı lacivertiler Lugano ile yeniden karşılaşacak. Mücadele 30 Temmuz Salı günü oynanırken maça gitmek isteyenler Fenerbahçe - Lugano maçı biletleri satışa çıktı mı, ne zaman çıkacak araştırmaya başladı.
Avrupa'da ülkemizi temsil edecek olan Fenerbahçe, Lugano ile mücadele edecekken takımına destek olmak isteyen taraftarlar FB - Lugano maçının bilet fiyatlarını merak ediyor.
FENERBAHÇE - LUGANO MAÇI BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?
30 Temmuz Salı akşamı oynanacak olan Fenerbahçe - Lugano maçının biletleri henüz satışa çıkmazken biletler 29 Temmuz itibarıyla satışa çıkacak.
Fenerbahçe Spor Kulübü'nün resmi internet sitesinde yayımladığı duyuruya göre 27 Temmuz günü 13.00 itibarıyla Yüksek Divan Kurulu, Kongre Üyeleri, Temsilci üyelere (2 adet) bilet satışı gerçekleşirken 28 Temmuz'da 11.00 itibarıyla Fenerbahçe Kart sahipleri ve Fenercell abonelerine 1 adet bilet satışı yapılacak.
29 Temmuz günü 11.00'da ise genel satışa sunulacak olan biletler transfere kapalı olacak.
FB - LUGANO MAÇI BİLETİ FİYATLARI NE KADAR 2024?
Salı akşamı 20.00'da başlayacak olan karşılaşmanın bilet fiyatları resmi sitede şöyle paylaşıldı:
"KUZEY-SPOR TOTO TRİBÜNÜ 900,00 TL
FENERIUM ÜST -MARATON ÜST A-I – BLOK 1.600,00 TL
FENERIUM ÜST-MARATON ÜST B- H BLOK 1.700,00 TL
FENERIUM ÜST-MARATON ÜST C-G BLOK 1.800,00 TL
FENERIUM ÜST-MARATON ÜST D-F BLOK 2.000,00 TL
FENERIUM ÜST- MARATON ÜST E BLOK 2.200,00 TL
FENERIUM ALT AVİS-MARATON ALT A-I BLOK 3.050,00 TL
FENERIUM ALT AVİS-MARATON ALT B-H -BLOK 3.500,00 TL
FENERIUM ALT AVİS –MARATON ALT C- G BLOK 4.150,00 TL
FENERIUM ALT AVİS-MARATON ALT D-F BLOK 4.750,00 TL
VİP (MARATON ALT- FENERIUM ALT AVİS E BLOK) 14.500,00 TL"
Kaynak: Türkiye Gazetesi