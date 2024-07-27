Fenerbahçe ile Lugano maçının biletleri 29 Temmuz itibarıyla satışa çıkıyor

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 27 Temmuz 2024 11:37 - Güncelleme: 27 Temmuz 2024 11:45 - Güncelleme:

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UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme turu rövanş karşılaşmasında sarı lacivertiler Lugano ile yeniden karşılaşacak. Mücadele 30 Temmuz Salı günü oynanırken maça gitmek isteyenler Fenerbahçe - Lugano maçı biletleri satışa çıktı mı, ne zaman çıkacak araştırmaya başladı.