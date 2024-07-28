Emirhan Topçu inadı! Beşiktaş, genç stoperin elden kaçmasına izin vermedi

Las Palmas devreye girince masaya tekrar oturan siyah beyazlılar, bonservis pazarlıklarına başladı.

MURAD TAMER'İN HABERİ - Beşiktaş, transferi yılan hikâyesine dönen Emirhan Topçu için yeniden harekete geçti. Çaykur Rizespor Kulübü, genç stoperin bonservis bedeli için 4,5 milyon avro istemiş, bunun üzerine siyah beyazlılar masadan kalkmıştı. İspanya’dan Las Palmas, Emirhan için devreye girip transferini bitirme noktasına gelince Beşiktaşlı yetkililer masaya tekrar oturma kararı aldı. Şu anda iki kulüp arasında bonservis pazarlığı yapılıyor.

AMİR İSTEMEDİ

Ç. Rizespor tarafı transfere karşılık olarak oyuncu takasını kesin olarak istemiyordu. Karadeniz ekibinin hocası İlhan Palut, sadece Amir’in takası karşılığında transfere onay vereceğini söyledi. Ancak Boşnak oyuncu bunu kabul etmeyince Emirhan’ın transferi sadece bonservis pazarlığına kaldı. Emirhan’ın Beşiktaş’ta formayı çok istemesi sebebiyle transferin kısa süre içinde gerçekleşmesi bekleniyor.

RAFADAN TAYFA

Beşiktaş, hazırlık maçında TFF 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği’ni 2-0 mağlup etti. Kocaeli Yıldız Entegre Stadı’nda oynanan karşılaşmaya, siyah beyazlıların yeni transferi Rafa Silva damga vurdu. Portekizli oyuncu 37 ve 45+1’de attığı iki golün yanı sıra futboluyla mest etti, takım arkadaşlarıyla uyumu dikkati çekti.