Türkiye Kupası çeyrek final maçlarının hakemleri belli oldu
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Yarın oynanmaya başlanacak olan Türkiye Kupası çeyrek final maçlarında düdük çalacak hakemler açıklandı.
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı yarın başlıyor. Öte yandan müsabakaları yönetecek hakemler de duyuruldu.
Buna göre Türkiye Kupası çeyrek final maçlarında düdük çalacak hakemler şöyle:
Yarın
20:45 Ankaragücü - Fenerbahçe: Bahattin Şimşek
Çarşamba
17:30 Trabzonspor - Başakşehir: Kadir Sağlam
20:45 Beşiktaş - Konyaspor: Ali Şansalan
Perşembe
20:45 Galatasaray - Fatih Karagümrük: Arda Kardeşler
Kaynak: Türkiye Gazetesi