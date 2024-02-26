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    Türkiye Kupası çeyrek final maçlarının hakemleri belli oldu

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Türkiye Kupası çeyrek final maçlarının hakemleri belli oldu
    Türkiye Kupası, Haber

    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Yarın oynanmaya başlanacak olan Türkiye Kupası çeyrek final maçlarında düdük çalacak hakemler açıklandı.

    Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı yarın başlıyor. Öte yandan müsabakaları yönetecek hakemler de duyuruldu.

    Buna göre Türkiye Kupası çeyrek final maçlarında düdük çalacak hakemler şöyle:

    Yarın

    20:45 Ankaragücü - Fenerbahçe: Bahattin Şimşek

    Çarşamba

    17:30 Trabzonspor - Başakşehir: Kadir Sağlam

    20:45 Beşiktaş - Konyaspor: Ali Şansalan

    Perşembe

    20:45 Galatasaray - Fatih Karagümrük: Arda Kardeşler

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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