Türkiye Kupası çeyrek final maçlarının hakemleri belli oldu

Yarın oynanmaya başlanacak olan Türkiye Kupası çeyrek final maçlarında düdük çalacak hakemler açıklandı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı yarın başlıyor. Öte yandan müsabakaları yönetecek hakemler de duyuruldu.

Buna göre Türkiye Kupası çeyrek final maçlarında düdük çalacak hakemler şöyle:

Yarın

20:45 Ankaragücü - Fenerbahçe: Bahattin Şimşek

Çarşamba

17:30 Trabzonspor - Başakşehir: Kadir Sağlam

20:45 Beşiktaş - Konyaspor: Ali Şansalan

Perşembe

20:45 Galatasaray - Fatih Karagümrük: Arda Kardeşler