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Türkiye'ye bilet alan Wout Weghorst'tan transfer açıklaması

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Türkiye&#039;ye bilet alan Wout Weghorst&#039;tan transfer açıklaması

Spor Haberleri

Bir dönem Beşiktaş forması da giyen Wout Weghorst'un Trabzonspor ile prensip anlaşmasına vardığı öne sürülmüştü. Hollandalı futbolcu transfer sürecine dair itiraflarda bulundu.

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Beşiktaş'ın eski golcüsü Wout Weghorst ile el sıkışmıştı.

Oyuncunun kulübü Burnley ile bonservis pazarlıklarını devam ettiren Bordo-mavililer, transferi kısa süre içerisinde bitirmeyi hedefliyor.

Yeni sezon önce Kicker'a verdiği röportajda transfer durumu ve kariyeriyle ilgili açıklamalarda bulunan Weghorst, "İlgilenen birkaç takım var ve şimdi Burnley ile antrenmanlara başlıyorum. Başarılı bir sezon geçireceğime inanıyorum. Her iki taraf için de uygun bir çözüm bulmamız gerektiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye'ye bilet alan Wout Weghorst'tan transfer açıklaması - 1. Resim

WEGHORST: İSTANBUL'DA GEÇİRDİĞİM DÖNEM MUHTEŞEMDİ

Beşiktaş'ta oynadığı döneme değinen Weghorst, "İstanbul'da geçirdiğim dönem muhteşemdi. Taraftarlar, duygular ve tutku açısından harika bir seçimdi. Benim için inanılmaz bir deneyimdi. Manchester United bir hayalin daha gerçekleşmesi. Çok fazla gol atamasam da kupa kazandık. O dönemi sevgiyle hatırlıyorum." dedi.

2026 Dünya Kupası'nda oynamayı hedeflediğini belirten Weghorst, kısa süre içinde emekli olmayı düşünmediğini söyledi.

Weghorst, "Şu anda 37 ya da 38 yaşına kadar oynamak istiyorum. Kendimi iyi hissediyorum ve çok iyi durumdayım. Genç oyuncuları görünce 30'lu yaşlarımın başında kendimi farklı hissediyorum ama kesinlikle yaşlı değilim. Umarım EURO 2024, milli takımdaki son turnuvam olmaz. 2 yıl sonraki Dünya Kupası kesinlikle hedeflerim arasında. Goller atacağım ve orada olacağım." ifadelerini kullandı.

Düzenleyen:  - Spor
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