Turnuvanın en fantastik takımı olduk! Efsane geri döndü, tıpkı EURO 2008'deki gibi...

Çeyrek finale yükselerek bütün Türkiye’yi sevince boğan ay yıldızlı oyuncular “Bu kadarla kalmayacağız, en sonunu hayal ediyoruz. Bu ruhla oynadığımız sürece Türkiye’nin önünde kimse duramaz” dedi...

A Millî Takım, EURO 2024’te tarih yazmaya devam ediyor. Turnuvalara grup lideri olarak gittikten sonra ilk maçında Gürcistan’ı 3-1 yenen ay yıldızlı takım, 3-0’lık Portekiz yenilgisiyle hedef tahtasına konulmuştu. Ancak 2-1’lik Çekya zaferiyle gruplardan çıkmayı başaran millîler, hazırlık maçında 6-1 yenildiğimiz Avusturya’yı 2-1 yenerek çeyrek finale yükselme başarısını gösterirken bütün Türkiye’yi de sevince boğdu. EURO 2024’ün en fantastik takımı olarak gösterilen Türkiye, EURO 2008’i hatırlatan çıkışıyla gözünü finale dikti.

İlgili Haberler Vincenzo Montella: 2008 ruhunu yakaladık

YAPACAKLARIMIZ BİTMEDİ

Kaptan Hakan Çalhanoğlu maçtan önce yaptıkları toplantıda “2008 ruhuyla zafere yürüyelim” diyerek birbirlerine söz verdiklerini söylerken “Bu takımın başaracakları daha bitmedi. Bu ruhla oynamaya devam ettiğimiz sürece önümüzde kimse duramaz. Adım adım gideceğimizi söyledik. Ama hepimizin hayali Berlin’de finali görmek” dedi. Attığı iki golle Avusturya maçının kahramanı olan Merih Demiral da “Kimse merak etmesin bunun devamı gelecek. Hollanda’yı da yeneceğiz, yolumuza devam edeceğiz” diye konuştu.

ÇOCUKLAR GİBİ ŞEN

Maçın ardından Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi zaferi futbolcularla birlikte kutladı.

14 SIRA BİRDEN ZIPLADIK

EURO 2024’te aldığımız üç galibiyetle dünya sıralamasında bir anda 40. sıradan 26. sıraya yükseldik.

REKORLARIN TAKIMIYIZ

EURO 2024’ün en çok konuşulan takımlarından biri olmayı başardık. Mert, ‘Yüzyılın kurtarışını’ yaptı. 12,2 km koşarak turnuva rekoru kıran Ferdi Kadıoğlu; 5 ve üzeri şut pası veren (11), top kapan (10), pas arası yapan (7), ikili mücadele kazanan (28) ve çalım atan (5) tek futbolcu oldu. Arda Güler, 20 yaşına girmeden turnuvada gol atıp asist yapan üçüncü oyuncu apoletini taktı. Merih Demiral, 40 yıl sonra bir maçta iki gol atan ilk savunma oyuncusu ünvanını elde etti.

OKAY YOKUŞLU KIRILMA ANINI ANLATTI: O AN DÜNYAM KARARDI

Millî futbolcumuz Okay Yokuşlu, Mert Günok’un kurtarışını anlatırken, “Top üzerimden geçti. Baktım ki rakip oyuncu altı pas önünde Ferdi’nin üstüne yükselmiş. O an dünyam karardı. Mert ağabeyin topu kurtardığını görmedim. Arkadaşların sevincinden kurtardığını anladım. Tarihe geçen bir kurtarış oldu. Çocuklarına hatta torunlarına bile anlatır bunu” açıklaması yaptı.