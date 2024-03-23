U19 Milli Takımı, Kuzey İrlanda'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na katılmayı garantiledi

U19 Milli Takımı, UEFA Avrupa U19 Şampiyonası Elit Tur ikinci maçında ev sahibi Hırvatistan’ı 2-1 mağlup etti. Milliler bu sonuçla Avrupa Şampiyonası'na katılmayı garantiledi.

U19 Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'na katılmayı garantiledi.

Hırvatistan'ın Varazdin şehrinde Gradski Stadion‘da oynanan mücadelede Millilerin gollerini 5. dakikada Engin Efe Poyraz Yıldırım ve 10. dakikada Emre Uzun atarken, Hırvatistan’ın golünü 50. dakikada Zlatan Koscevic kaydetti.

KUZEY İRLANDA'YA GİDİYORUZ

Ay yıldızlılıların grubundaki diğer maçta Romanya, Almanya’yı 3-2 mağlup etti. Bu sonuçların ardından son oynanacak grup maçlarının skorlarına bakılmaksızın U19 Millî Takımı, 15-28 Temmuz 2024 tarihleri arasında Kuzey İrlanda’nın ev sahipliğinde oynanacak UEFA Avrupa U19 Şampiyonası Finallerine katılmaya hak kazandı.