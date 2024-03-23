Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Spor > U19 Milli Takımı, Kuzey İrlanda'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na katılmayı garantiledi

U19 Milli Takımı, Kuzey İrlanda'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na katılmayı garantiledi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
U19 Milli Takımı, Kuzey İrlanda&#039;da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası&#039;na katılmayı garantiledi

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

U19 Milli Takımı, UEFA Avrupa U19 Şampiyonası Elit Tur ikinci maçında ev sahibi Hırvatistan’ı 2-1 mağlup etti. Milliler bu sonuçla Avrupa Şampiyonası'na katılmayı garantiledi.

U19 Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'na katılmayı garantiledi.

Hırvatistan'ın Varazdin şehrinde Gradski Stadion‘da oynanan mücadelede Millilerin gollerini 5. dakikada Engin Efe Poyraz Yıldırım ve 10. dakikada Emre Uzun atarken, Hırvatistan’ın golünü 50. dakikada Zlatan Koscevic kaydetti.

KUZEY İRLANDA'YA GİDİYORUZ

Ay yıldızlılıların grubundaki diğer maçta Romanya, Almanya’yı 3-2 mağlup etti. Bu sonuçların ardından son oynanacak grup maçlarının skorlarına bakılmaksızın U19 Millî Takımı, 15-28 Temmuz 2024 tarihleri arasında Kuzey İrlanda’nın ev sahipliğinde oynanacak UEFA Avrupa U19 Şampiyonası Finallerine katılmaya hak kazandı.    

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Tangocu gözünü yeni rekora dikti! Hedefi Fenerbahçe'yi geçmek - SporTangocu gözünü yeni rekora dikti! Hedefi Fenerbahçe'yi geçmekBeşiktaş hazırlık maçında gol yağdırdı! Aboubakar sahneye çıktı - SporBeşiktaş hazırlık maçında gol yağdırdı! Aboubakar sahneye çıktıMilli eskrimci Enver Yıldırım'dan tarihi başarı! Türkiye ilk defa madalya kazandı - SporMilli eskrimci Enver Yıldırım'dan tarihi başarı!Ziyech'in sözleşmesindeki detay ortaya çıktı! Tek şartla Galatasaray'da kalacak - SporZiyech'in sözleşmesindeki detay ortaya çıktı! Tek şartla Galatasaray'da kalacakArda Güler'e İspanyol basınından büyük övgü! 'Büyüsünü gösteriyor' - SporArda Güler'e İspanyol basınından büyük övgü! 'Büyüsünü gösteriyor'Galatasaray'da yıldız futbolcu yuvadan uçuyor! Portekizli menajerine talimat verdi - SporGalatasaray'da yıldız futbolcu yuvadan uçuyor! Portekizli menajerine talimat verdiBeşiktaş'ta Emrecan Terzi sakatlandı! Genç yıldız oyuna devam edemedi - SporBeşiktaş'ta Emrecan Terzi sakatlandı! Genç yıldız oyuna devam edemediA Milli Takım'da sıcak gelişme: Rıdvan Yılmaz kadrodan çıkarıldı - SporA Milli Takım'da sıcak gelişme: Rıdvan Yılmaz kadrodan çıkarıldıKenan Yıldız ve Can Uzun'un çocukken çektirdiği fotoğraflar gündem oldu! Hangi takımı tuttukları ortaya çıktı - SporKenan Yıldız ve Can Uzun'un çocukken çektirdiği fotoğraflar gündem oldu! Hangi takımı tuttukları ortaya çıktıSacha Boey, Süper Lig'e geri mi dönecek? Galatasaray 30 milyon euroya satmıştı - SporSacha Boey, Süper Lig'e geri mi dönecek? Galatasaray 30 milyon euroya satmıştı
Sonraki Haber Yükleniyor...