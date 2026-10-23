UEFA Konferans Ligi'nde gecenin sonuçları: 18 maçta 54 gol atıldı
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki üç numaralı turnuvası UEFA Konferans Ligi'nin lig aşamasında, 22 Ekim Perşembe günü 18 karşılaşma oynandı.
UEFA Konferans Ligi'nin 2'nci haftası, 18 maçla tamamlandı. Organizasyonda mücadele eden tek Türk temsilcisi Trabzonspor, evinde İskoç ekibi Hearts'ı 2-0 mağlup ederek puanını 6'ya çıkardı.
Bordo-mavili takımın gollerini 32'nci dakikada penaltıdan Muhammed Salah ve 58'inci dakikada Dju Franculino kaydetti. Sidny Lopes Cabral ise 95'inci dakikada kırmızı kart gördü.
Konferans Ligi'nde alınan sonuçlar şöyle:
Kairat (Kazakistan)-Panathinaikos (Yunanistan): 1-5
Trabzonspor-Hearts (İskoçya): 2-0
Getafe (İspanya)-Lugano (İsviçre): 2-5
Iberia (Gürcistan)-Mjallby (İsveç): 1-1
Inter Escaldes (Andorra)-Universitatea Craiova (Romanya): 1-3
Jablonec (Çekya)-Brighton (İngiltere): 0-0
Kauno Zalgiris (Litvanya)-Brann (Norveç): 1-4
Kızılyıldız (Sırbistan)-Kopenhag (Danimarka): 2-2
Nordsjaelland (Danimarka)-CSKA Sofya (Bulgaristan): 2-2
Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi)-Riga (Letonya): 1-1
Aarhus (Danimarka)-Egnatia (Arnavutluk): 1-1
Ajax (Hollanda)-Atalanta (İtalya): 2-0
Borac (Bosna Hersek)-KuPS Kuopio (Finlandiya): 2-0
Braga (Portekiz)-Gent (Belçika): 2-0
Lincoln Red Imps (Cebelitarık)-Twente (Hollanda): 1-4
Midtjylland (Danimarka)-Sint-Truidense (Belçika): 0-1
Monaco (Fransa)-Freiburg (Almanya): 3-0
Thun (İsviçre)-Hajduk Split (Hırvatistan): 0-1