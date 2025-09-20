UEFA oylama yapacak: İsrail tüm turnuvalardan men edilebilir

UEFA'nın salı günü İsrail milli takımı ve kulüplerinin uluslararası müsabakalardan men edilip edilmeyeceğini görüşeceği iddia edildi.

İsrail'den Hayom gazetesinin haberine göre, UEFA Yürütme Komitesi toplantısında İsrail’in Avrupa müsabakalarından uzaklaştırılması gündeme gelebilir. Katar’ın bu yönde yoğun baskı yaptığı ve son günlerde birçok ülkeyi ikna etmek için diplomatik girişimlerde bulunduğu belirtildi.

BÜYÜK ÇOĞUNLUK İHRACI DESTEKLİYOR

Toplantıda oy hakkına sahip 20 üye federasyondan büyük çoğunluğun İsrail’in ihracını desteklediği, yalnızca iki ya da üç ülkenin buna karşı çıktığı ifade ediliyor. İsrail Futbol Federasyonu ise kararın gündeme gelmemesi için hem spor hem de diplomasi alanında yoğun girişimlerini sürdürüyor.

İsrail basını, konunun oylamaya sunulması halinde ülkenin “öngörülebilir gelecekte” Avrupa futbolundan men edileceğini aktardı.

İsrail Futbol Federasyonu yetkilileri, “Bu konuda her cephede çalışıyoruz. Federasyonda kimse görevini ihmal etmiyor” açıklamasını yaptı.

AVRUPA LİGİ MAÇI TEHLİKEDE

UEFA’nın kararının ardından, Çarşamba günü Maccabi Tel Aviv’in Avrupa Ligi’nde PAOK Selanik ile oynayacağı maçın da tehlikeye girebileceği değerlendiriliyor.