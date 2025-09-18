Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Uğurcan Çakır için "özel madde" devreye giriyor! İşte Trabzonspor'a ödenecek ek ücret...

Uğurcan Çakır için "özel madde" devreye giriyor! İşte Trabzonspor'a ödenecek ek ücret...

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Uğurcan Çakır için &quot;özel madde&quot; devreye giriyor! İşte Trabzonspor&#039;a ödenecek ek ücret...
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Eintracht Frankfurt ile deplasmanda karşılaşacak. Frankfurt Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma TSİ 22.00'de başlayacak. Sarı-kırmızılı takımda ilk Avrupa maçına çıkacak olan Uğurcan Çakır'ın sözleşmesindeki özel madde devreye girecek.

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nin 2025-2026 sezonuna Eintracht Frankfurt maçıyla başlayacak.

Sarı-kırmızılı takımın, Almanya'daki kritik maçta; Uğurcan, Sallai, Singo, Sanchez, Eren, Lemina, Torreira, Sane, Sara, Yunus, Barış 11'i ile mücadele etmesi bekleniyor.

Uğurcan Çakır için

TEK MAÇLIK "BONUS" MADDESİ

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; Galatasaray'da ilk Avrupa mücadelesine çıkacak Uğurcan Çakır'ın sözleşmesindeki madde devreye girecek.

Uğurcan Çakır için

3 MİLYON EURO EK ÖDEME

Trabzonspor'a net 27,5 milyon euro ödenerek bonservisi alınan tecrübeli file bekçisinin sözleşmesine "Şampiyonlar Ligi bonusu" eklenmişti. Eintracht Frankfurt karşılaşmasında kaleyi koruyacak Uğurcan'ın kontratındaki "özel madde" aktif olacak. Böylece sarı-kırmızılı kulüp, bordo-mavililere 3 milyon euro ek ödeme yapacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Seyir halindeki mikser yola beton döktü! "Şaşkınlıkla izledik" diyerek isyan ettiler
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ederson tam da bu yüzden transfer edildi | Spor yazarları Fenerbahçe için ne dedi? - Spor"Ederson tam da bu yüzden transfer edildi"Fenerbahçeli Nelson Semedo yıllar sonra bir ilki yaşadı - SporSemedo'dan yıllar sonra ilginç tesadüfŞampiyonlar Ligi'ndeki Frankfurt maçı öncesi Galatasaray'a Alman zulmü! - SporDev maç öncesi Galatasaray'a Alman zulmü!Jose Mourinho'dan Ali Koç'a tepki: Kerem Aktürkoğlu detayı - SporMourinho'dan Ali Koç'a tepki: Kerem Aktürkoğlu detayıFenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş'tan tepki: Biz utanıyoruz, onlar utanıyor mu? - SporMert Hakan'dan tepki: Biz utanıyoruz, onlar utanıyor mu?Hakan Çalhanoğlu şov yaptı, Inter 3 puanla başladı - SporHakan Çalhanoğlu şov yaptı, Inter 3 puanla başladı
Sonraki Haber Yükleniyor...