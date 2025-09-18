Uğurcan Çakır için "özel madde" devreye giriyor! İşte Trabzonspor'a ödenecek ek ücret...

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nin 2025-2026 sezonuna Eintracht Frankfurt maçıyla başlayacak.

Sarı-kırmızılı takımın, Almanya'daki kritik maçta; Uğurcan, Sallai, Singo, Sanchez, Eren, Lemina, Torreira, Sane, Sara, Yunus, Barış 11'i ile mücadele etmesi bekleniyor.

TEK MAÇLIK "BONUS" MADDESİ

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; Galatasaray'da ilk Avrupa mücadelesine çıkacak Uğurcan Çakır'ın sözleşmesindeki madde devreye girecek.

3 MİLYON EURO EK ÖDEME

Trabzonspor'a net 27,5 milyon euro ödenerek bonservisi alınan tecrübeli file bekçisinin sözleşmesine "Şampiyonlar Ligi bonusu" eklenmişti. Eintracht Frankfurt karşılaşmasında kaleyi koruyacak Uğurcan'ın kontratındaki "özel madde" aktif olacak. Böylece sarı-kırmızılı kulüp, bordo-mavililere 3 milyon euro ek ödeme yapacak.