A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi’nde 6 maçta sıfır puanla son sırada kalarak B Ligi'ne düşmek üzere... Fransa yenilgisiyle tamamlanan grup aşaması, Türkiye’nin eleme gruplarında ve şampiyonalarda sıfır çektiği performansları yeniden gündeme getirdi.

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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup’taki son maçında Fransa’ya 2-1 yenilerek altı karşılaşmanın tamamını mağlubiyetle tamamladı ve grubu puansız son sırada bitirdi.

Ay-yıldızlılar, bu sonuçla milli takım tarihinde bir turnuva grubunu sıfır puanla tamamladığı performanslardan birine daha imza atarken, -11 averajla B Ligi’ne doğrudan düşme ihtimaliyle de karşı karşıya.

GÖZLER KOMŞU'DA

Türkiye’nin A Ligi’nde kalıp kalmayacağı, diğer gruplardaki sonuçların ardından netleşecek. Sırbistan'ın bugün Yunanistan'la oynayacağı maçta puan alması ya da 4'ten az farkla mağlup olması durumunda Milliler Uluslar Ligi'nde yeniden B Ligi'ne düşecek.

Türkiye, 2018'de başlayan Uluslar Ligi'nde ilk olarak B Ligi'nde boy gösterdi. 20/21'de C Ligi'ne düştü. 2022/2023 sonrası her yıl bir aşama atlayarak play off sonucu 2025'te A Ligi'ne çıktı. Ancak bu aşamada 6'da sıfır çekerek yeniden B Ligi'ne düşme tehlikesiyle karşı karşıya geldi.

Uluslar Liginde A Ligi ağır geldi: Milli Takım bunu tarihte 5 kez yaşadı

Millileri Vincenzo Montella ile başlayıp Sergen Yalçın'la devam eden A Ligi yolculuğu başladığı gibi tatsız bitti. Fransa ile başlayıp biten altı maçlık serüven puansız tamamlandı.

Ev Sahibi Skor Deplasman FRANSA 2-1 TÜRKİYE TÜRKİYE 1-2 BELÇİKA İTALYA 3-1 TÜRKİYE BELÇİKA 3-0 TÜRKİYE TÜRKİYE 1-4 İTALYA TÜRKİYE 0-1 FRANSA

Sıfır çekilen grup aşaması, Milliler'in tarihteki benzer sonuçlarını akıllara getirdi.

İKİ AVRUPA ŞAMPİYONASI'NDA '0' ÇEKTİK

A Milliler, EURO 1996 ve EURO 2020'yi 3'er mağlubiyetle sıfır puanla noktaladı. Bu iki turnuva dışında Türkiye, katıldığı hiçbir Dünya Kupası veya Avrupa Şampiyonası'nda grup aşamasını puansız tamamlamadı.

Uluslar Liginde A Ligi ağır geldi: Milli Takım bunu tarihte 5 kez yaşadı

Milli Takım, 1970 Dünya Kupası ön elemelerinde Sovyetler ve Kuzey İrlanda ile 4 maçta sıfır çekti.

Aynı turnuvada 12 yıl sonra rakip Sovyetler - Çekoslovakya - Galler - İzlanda idi. Burada da 8 maç sonunda puanla tanışamadık.

2026/27 A Ligi 1. Grup performansı (6 maçta 0 puan, -11 averaj) Türkiye’nin Uluslar Ligi tarihindeki ilk 0 puanlı performansı olarak tarihe geçti.

Yaklaşık 400 milyon Euro takım değerine sahip millilere, UEFA Uluslar A Ligi ağır geldi.

Türkiye, tarihte beşinci kez bir turnuva ya da eleme grubunu puansız tamamlamış oldu.





| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : DOĞUKAN AKGÜN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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