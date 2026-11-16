A Ligi ağır geldi: Milli Takım bunu tarihte 5 kez yaşadı
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi’nde 6 maçta sıfır puanla son sırada kalarak B Ligi'ne düşmek üzere... Fransa yenilgisiyle tamamlanan grup aşaması, Türkiye’nin eleme gruplarında ve şampiyonalarda sıfır çektiği performansları yeniden gündeme getirdi.
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup’taki son maçında Fransa’ya 2-1 yenilerek altı karşılaşmanın tamamını mağlubiyetle tamamladı ve grubu puansız son sırada bitirdi.
Ay-yıldızlılar, bu sonuçla milli takım tarihinde bir turnuva grubunu sıfır puanla tamamladığı performanslardan birine daha imza atarken, -11 averajla B Ligi’ne doğrudan düşme ihtimaliyle de karşı karşıya.
GÖZLER KOMŞU'DA
Türkiye’nin A Ligi’nde kalıp kalmayacağı, diğer gruplardaki sonuçların ardından netleşecek. Sırbistan'ın bugün Yunanistan'la oynayacağı maçta puan alması ya da 4'ten az farkla mağlup olması durumunda Milliler Uluslar Ligi'nde yeniden B Ligi'ne düşecek.
Türkiye, 2018'de başlayan Uluslar Ligi'nde ilk olarak B Ligi'nde boy gösterdi. 20/21'de C Ligi'ne düştü. 2022/2023 sonrası her yıl bir aşama atlayarak play off sonucu 2025'te A Ligi'ne çıktı. Ancak bu aşamada 6'da sıfır çekerek yeniden B Ligi'ne düşme tehlikesiyle karşı karşıya geldi.
Millileri Vincenzo Montella ile başlayıp Sergen Yalçın'la devam eden A Ligi yolculuğu başladığı gibi tatsız bitti. Fransa ile başlayıp biten altı maçlık serüven puansız tamamlandı.
|Ev Sahibi
|Skor
|Deplasman
|FRANSA
|2-1
|TÜRKİYE
|TÜRKİYE
|1-2
|BELÇİKA
|İTALYA
|3-1
|TÜRKİYE
|BELÇİKA
|3-0
|TÜRKİYE
|TÜRKİYE
|1-4
|İTALYA
|TÜRKİYE
|0-1
|FRANSA
Sıfır çekilen grup aşaması, Milliler'in tarihteki benzer sonuçlarını akıllara getirdi.
İKİ AVRUPA ŞAMPİYONASI'NDA '0' ÇEKTİK
A Milliler, EURO 1996 ve EURO 2020'yi 3'er mağlubiyetle sıfır puanla noktaladı. Bu iki turnuva dışında Türkiye, katıldığı hiçbir Dünya Kupası veya Avrupa Şampiyonası'nda grup aşamasını puansız tamamlamadı.
Milli Takım, 1970 Dünya Kupası ön elemelerinde Sovyetler ve Kuzey İrlanda ile 4 maçta sıfır çekti.
Aynı turnuvada 12 yıl sonra rakip Sovyetler - Çekoslovakya - Galler - İzlanda idi. Burada da 8 maç sonunda puanla tanışamadık.
2026/27 A Ligi 1. Grup performansı (6 maçta 0 puan, -11 averaj) Türkiye’nin Uluslar Ligi tarihindeki ilk 0 puanlı performansı olarak tarihe geçti.
Yaklaşık 400 milyon Euro takım değerine sahip millilere, UEFA Uluslar A Ligi ağır geldi.
Türkiye, tarihte beşinci kez bir turnuva ya da eleme grubunu puansız tamamlamış oldu.