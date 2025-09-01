Unuttuğu anahtar hayattan kopardı! Hortumla balkona inerken hayatını kaybetti

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki dairesinden ayrılırken anahtarı içeride unutan futbol okulu işletmecisi ve amatör takım teknik direktörü Alperen Coşar (43), gecenin ilerleyen saatlerinde evine döndüğünde anahtarı olmadığı için apartmanın çatısına çıktı.

Buradaki güneş enerji paneline hortum bağlayan ve 3'üncü kat balkonuna inmeye çalışan Coşar, hortumun kopması sonucu beton zemine çakıldı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Sabah saatlerinde komşularının haber vermesi üzerine olay yerine Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Sarılar Jandarma Karakolu ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Coşar'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Coşar'ın cenazesi yapılan incelemelerin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

YAKINLARI BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞADI

Alperen Coşar, uzun yıllar çeşitli kulüplerde amatör olarak futbol oynadıktan sonra antrenörlük ve teknik direktörlük kurslarını bitirdi. Coşar'ın, uzun süredir Manavgat Beşiktaş Futbol Okulu işletmeciliği ve 2. Amatör Kümedeki Manavgat Hisar Gençlik ve Spor'un teknik direktörlük görevinde bulunduğu öğrenildi.

Acı haberi alıp olay yerine gelen yakınları büyük üzüntü yaşadı.