Antalya'da alacak verecek kavgasında kan aktı: 1 kişi hayatını kaybetti

Antalya'da alacak verecek kavgasında kan aktı: 1 kişi hayatını kaybetti

- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde alacak verecek tartışması silahlı kavgaya dönüştü, 47 yaşındaki bir kişi hayatını kaybetti.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde alacak verecek meselesinden çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Side Mahallesi'nde aralarında alacak verecek meselesi bulunan P.G. ile Aytunç Keskin (47) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine P.G. yanındaki silahla Keskin'e ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Keskin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Şüpheli P.G. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

