Van Bronckhorst, Lugano maçı öncesi konuştu: Sentetik zemin problem olmaz

Beşiktaş Teknik Direktörü, “Lugano önünde zevk aldığımız futbolu sahaya yansıtmak istiyoruz. Sentetik zemin problem olmaz” dedi

MURAD TAMER'İN HABERİ - Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Lugano maçı öncesi görüşlerini açıklarken, “Kritik karşılaşmaya odaklandık. Hazırız. Lugano’nun oynadığı maçları izledik. İyi oynayan bir takım. İki maçın sonunda UEFA Avrupa Ligi bileti almak istiyoruz. Tek hedefimiz gruplara kalmak” dedi ve “Hollanda’dan ve zaman zaman İskoçya’dan sentetik zemine alışığım. İyi sentetik zemini kötü çim zemine tercih ederim. Her oyuncu sentetik zeminde oynayabilir” sözlerini kullandı.

RASHİCA: KAZANACAĞIZ

Siyah beyazlı çalıştırıcı, “İyi bir maç olacak. Zevk aldığımız futbolu sahaya yansıtmak ve İstanbul’a avantajlı bir skorla dönmek istiyoruz” vurgusu yaparken kanat forveti Milot Rashica da, “Kolay olmayacak. Lugano ile geçen sezon da karşılaşmıştık ancak takımda çok fazla değişiklik oldu. Buraya kazanmaya geldik” açıklaması yaptı. Lugano Teknik Direktörü Mattia Croci-Torti ise, “Kendi oyunumuzu oynayacağız. İmmobile kendini ispat etmiş tehlikeli bir forvet” sözlerini kullandı.

ABOUBAKAR DA YOLCU

Beşiktaş’ta bir türlü isteneni veremeyen Jackson Muleka ile yollar ayrıldı. Futbolcu S. Arabistan ekibi Al Kholood ile sözleşme imzaladı. Giovanni van Bronckhorst dünkü basın toplantısında Aboubakar’la da yollarını ayıracaklarını açıkladı.

ANGELO GELİYOR

Beşiktaş’ta kanat bölgesine hızlı bir isim talep eden Giovanni van Bronckhorst’un isteği gerçekleşti. Siyah beyazlılar, İngiltere Premier Lig devi Chelsea’nin 19 yaşındaki hücumcusu Angelo Gabriel’in transferinde mutlu sona ulaştı. Londra ekibiyle yapılan görüşmeler neticesinde bir yıllık kiralık sözleşme yapılmasına karar verildi.