Avrupa turu! Üç temsilcimiz deplasmanda avantaj arıyor

Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi, Trabzonspor ve Başakşehir ise UEFA Konferans Ligi’nde gruplara kalmak için ilk maçlarına çıkacak. Ayrıca ülke puanına katkı da kritik önem taşıyor

Şampiyonlar Ligi Play-Off turunda Galatasaray’ın ardından bu gece de üç takımımız sahne alacak. İlk olarak Süper Kupa’yı kazanmasının ardından ligde iki maçını da alarak zirveye kurulan formda Beşiktaş, Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi eleme turunda geçtiği İsviçre ekibi Lugano’ya misafir olacak. İlk maçta tur kapısını kazanarak aralamak isteyen siyah beyazlılarda sakat ve cezalı futbolcu bulunmuyor. Maçın rövanşı haftaya İstanbul’da oynanacak.

EKSİKLER VAR AMA...

Sonrasında ise Başakşehir ve Trabzonspor kritik imtihanlar verecek. Konferans Ligi’nde gruplara kalmak isteyen temsilcilerimizden Başakşehir, İrlanda deplasmanında St. Patrick’s karşısına çıkacak. Çağdaş Atan’ın ekibinde Matchoi Djalo ve Patryk Szysz sakat. Bir başka İsviçre ekibi St. Gallen’e misafir olacak Trabzonspor’da ise sakatlığı sebebiyle son anda kadrodan çıkarılan Nwakaeme yok. Başakşehir maçının rövanşı çarşamba Trabzon’un ise perşembe günü.

ATAN: DİNAMİK BİR RAKİP

St. Patrick’s maçı öncesi konuşan Başakşehir’in çalıştırıcısı Çağdaş Atan, “Şimdi sadece Avrupa’ya konsantreyiz. Avantajlı skor almak için ne gerekiyorsa yapacağız. Tipik Ada ekolüyle oynuyorlar. Dinamik bir ekip. Top ve maçın kontrolü bizde olmalı. Biz kendi pas oyunumuzu oynayacağız” dedi.

ÇIKIŞIMIZ BAŞLASIN

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, “İyi bir takım olduk. Umarım yarınki (bugün) maç çıkışımızın başladığı maç olur” derken, “St. Gallen’i analiz ettik. Rakip alanda şiddetli baskı yapıyor. Fakat baskı yediği zaman da zaafları var. Bunu tespit ettik. Rapid maçı hayatımdaki en olumsuz olanıydı. Beni çok üzdü” sözlerini kullandı.

DÖRT AYRILIK BİRDEN

Hoca, “İki transfer daha yapacağız. Millî aradan önce gerçekleşeceğine inanıyorum, yeniler bizimle beraber olsun” ifadelerini kullandı. Bu arada Göktan Gürpüz’ü Karagümrük’e kiralayan Trabzonspor, Batuhan Kör’ü Vanspor’a, Hakan Yeşil’i Pendikspor’a, Murat Cem Akpınar’ı da Sakaryaspor’a sattı.