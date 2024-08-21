Galatasaray, Şampiyonlar Ligi macerasına Young Boys maçıyla başlıyor!

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, Şampiyonlar Ligi sahnesine play-off turundan katılıyor. Sarı-kırmızılı ekibin rakibi ise İsviçre takımı Young Boys. Temsilcimiz tur için deplasmanda avantaj peşinde. İşte maça dair son bilgiler...

Türkiye'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcisi olarak kalan Galatasaray, play-off turu ilk maçında Young Boys ile karşı karşıya geliyor.

İsviçre'nin başkenti Bern'deki Wankdorf Stadı'nda oynanacak mücadele, TSİ 22.00'de başlayacak. Müsabakanın rövanşı ise 27 Ağustos Salı günü İstanbul'da olacak.

Alman Futbol Federasyonu'ndan Daniel Siebert yöneteceği zorlu müsabaka TRT 1 ve Tabii platformundan yayımlanacak.

Lige istediği gibi başlayamayan Young Boys, çıktığı 5 maçta 3 kez yenilirken 2 de beraberlik aldı. Galatasaray ise 2'de 2 yaparak sezona iyi başladı.

MUHTEMEL 11'LER

Young Boys: Ballimoos, Blum, Conte, Pfeiffer, Hadjam, Niasse, Lauper, Monteiro, Itten, Lugrinic, Males

Galatasaray: Muslera, Jelert, Nelsson, Abdülkerim, Dubois, Torreira, Sara, Ziyech, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi

OKAN BURUK CEZALI, BARIŞ ALPER BELİRSİZ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, aldığı 2 maç ceza nedeniyle Young Boys karşılaşmalarında kulübede olamayacak. 1 maç cezası olan Kaan Ayhan ile sakatlığı devam eden Sanchez de takımdaki yerlerini alamayacak.

Öte yandan gıda zehirlenmesi yaşayan ve kadroya sonradan dahil olan Barış Alper Yılmaz'ın durumu maç saatinde belli olacak.

YOUNG BOYS İLE İLK RANDEVU

Young Boys karşısında tur için avantaj arayacak Cimbom, İsviçre takımlarına karşı üstün performansıyla ön plana çıkıyor.

Avrupa kupalarında İsviçre takımlarıyla 17 kez karşılaşan Galatasaray, 11 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Aslan 4 kez de mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar söz konusu maçlarda rakip fileleri 42 kez havalandırırken kalesinde 29 gol gördü.

Galatasaray ile Young Boys, Avrupa kupalarında ilk kez karşılaşıyor.

Daha önce İsviçre takımlarından Zürih (3), Sion (6), Neuchatel Xamax (2), Grasshoppers (2), St. Gallen (2) ve Bellinzona (2) ile karşılaşan sarı-kırmızılı ekip, Young Boys'a ilk kez rakip olacak.

AVRUPA'DA 317. MAÇ

İsviçre'nin Young Boys takımına konuk olacak Galatasaray, Avrupa kupalarında 317. mücadelesine çıkacak.

Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında çıktığı 316 müsabakanın 113'ünden galibiyetle ayrıldı. 119 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 84 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.

Avrupa arenasında rakip fileleri 427 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde ise 472 gole engel olamadı.

SON 26 AVRUPA MAÇINDA 5 KEZ KAYBETTİ

Galatasaray, Avrupa kupalarında çıktığı son 26 müsabakada sadece 5 kez mağlup oldu.

2021-2022 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde Hollanda temsilcisi PSV'ye sahasında 2-1 kaybeden sarı-kırmızılı ekip, sonrasında 14'ü UEFA Avrupa Ligi, 6'sı UEFA Şampiyonlar Ligi elemesi, 6'sı da "Devler Ligi" grup karşılaşması olmak üzere toplam 26 maça çıktı.

Galatasaray, bu süreçte 12 galibiyet, 9 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı.