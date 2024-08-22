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Galatasaray'ın yıldızı Batshuayi, İsviçre'de attığı gollerle adını tarihe yazdırdı

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Galatasaray&#039;ın yıldızı Batshuayi, İsviçre&#039;de attığı gollerle adını tarihe yazdırdı

Spor Haberleri

Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Galatasaray, deplasmanda Young Boys ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızı takım sahadan 3-2 mağlup ayrılırken, Aslan'ın golleri Batshuayi'den geldi. Belçikalı oyuncu İsviçre deplasmanında attığı gollerle tarihe geçti.

Temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk müsabakasında deplasmanda Young Boys ile kozlarını paylaştı.

Galatasaray'ın yıldızı Batshuayi, İsviçre'de attığı gollerle adını tarihe yazdırdı - 1. Resim

İsviçre'de kötü bir ilk yarı oynayan Aslan, soyunma odasına 2-0 yenik girdi. İkinci yarıda oyuna giren Batshuayi performansıyla adını tarihe yazdırdı.

Galatasaray'ın yıldızı Batshuayi, İsviçre'de attığı gollerle adını tarihe yazdırdı - 2. Resim

Sarı-kırmızı ekibin 67 ve 72. dakikalarda gelen gollerine imza koyan Bats, tur umutlarını İstanbul'a taşıdı.

Galatasaray'ın yıldızı Batshuayi, İsviçre'de attığı gollerle adını tarihe yazdırdı - 3. Resim

Bu goller Belçikalı oyuncunun kariyeri açısından da büyük bir anlam ifade ediyordu.

Daha önce Beşiktaş ve Fenerbahçe formaları giyen ve Avrupa'da gol sevinci yaşayan Bats, sarı-kırmızılı formayla da gol atarak, Avrupa'da 3 büyükler adına gol atan ilk futbolcu oldu.

Galatasaray'ın yıldızı Batshuayi, İsviçre'de attığı gollerle adını tarihe yazdırdı - 4. Resim

Düzenleyen:  - Spor
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