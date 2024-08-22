Galatasaray'ın yıldızı Batshuayi, İsviçre'de attığı gollerle adını tarihe yazdırdı

Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Galatasaray, deplasmanda Young Boys ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızı takım sahadan 3-2 mağlup ayrılırken, Aslan'ın golleri Batshuayi'den geldi. Belçikalı oyuncu İsviçre deplasmanında attığı gollerle tarihe geçti.

Temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk müsabakasında deplasmanda Young Boys ile kozlarını paylaştı.

İsviçre'de kötü bir ilk yarı oynayan Aslan, soyunma odasına 2-0 yenik girdi. İkinci yarıda oyuna giren Batshuayi performansıyla adını tarihe yazdırdı.

Sarı-kırmızı ekibin 67 ve 72. dakikalarda gelen gollerine imza koyan Bats, tur umutlarını İstanbul'a taşıdı.

Bu goller Belçikalı oyuncunun kariyeri açısından da büyük bir anlam ifade ediyordu.

Daha önce Beşiktaş ve Fenerbahçe formaları giyen ve Avrupa'da gol sevinci yaşayan Bats, sarı-kırmızılı formayla da gol atarak, Avrupa'da 3 büyükler adına gol atan ilk futbolcu oldu.