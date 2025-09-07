Ve Fenerbahçe yeni transferine kavuştu! Yıldız isim ilk idmanına çıktı
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Süper Lig'in 5. haftasında evinde Trabzonspor'u ağırlayacak olan Fenerbahçe'de yeni transfer Ederson, takımla ilk idmanına çıktı. Sarı lacivertlilerin Manchester City'den renklerine bağladığı Brezilyalı file bekçisinin ilk karşılaşmasına Trabzonspor mücadelesinde çıkması bekleniyor.
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 14 Eylül Pazar günü Trabzonspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.
MİLLİ OYUNCULARDAN YOKSUN ÇALIŞTI
Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde milli oyunculardan yoksun gerçekleştirilen antrenmanın salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladığı aktarıldı.
Sahada ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmasıyla devam eden idmanın, dar alanda çift kale maçlarla tamamladığı kaydedildi.
EDERSON İLK İDMANINA ÇIKTI
Sarı-lacivertlilerin yeni transferi kaleci Ederson, yeni takımıyla ilk kez çalıştı. Brezilyalı file bekçisinin antrenmanda oldukça istekli ve keyifli olduğu gözlemlendi.
Fenerbahçe, yarınki antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Emrah Taşçı