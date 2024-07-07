Vincenzo Montella, 'Tecrübesizlik' dedi: Hayalimize çok yaklaşmıştık...

Teknik direktörümüz, “Avrupa’nın en iyi ilk beş takımı içerisindeyiz. Üzgünüz ama başladığımızdan beri oynama şeklimize bakınca bir kimlik kazandık. Tecrübesiz olduğumuz için kaybettik” dedi

Berlin Olimpiyat Stadı’nda her şey çok güzel başlamıştı. Tribünleri dolduran binlerce taraftarımız, “Burası Türkiye, buradan çıkış yok” tezahüratları yapıyordu. Hele Samet’in golüyle öne geçen ekibimiz taraftarlarımızı sevince boğdu. Fakat ikinci yarıda gelen savunma hatalarımız çok yaklaşan yarı finali Hollanda’ya çevirdi. Büyük üzüntü yaşayan taraftarlarımız maçın ardından oyuncularımızı tezahüratlarıyla tesellî etti fakat stattan büyük üzüntü ile ayrıldı. Ekibimiz elense de taraflı tarafsız herkesin takdirini kazandı.

ALINLARINDAN ÖPMELİ

Maçı değerlendiren teknik direktörümüz Vincenzo Montella, “Bütün futbolcularımızın alnından öpmemiz lazım. Hayalimize çok yaklaşmıştık. 10 dakikalığına topa sahip olmamaya başladığımız bir bölüm vardı, maç o noktada döndü” derken, “Bence Avrupa’nın en iyi ilk beş takımı içerisindeyiz. Üzgünüz ama başladığımızdan beri futbolumuza bakınca bir kimlik kazandırarak oynadığımız için gururluyuz. Genç ve tecrübesiz bir takım olduğumuz için belki de çözüm bulamadık” sözlerini kullandı.