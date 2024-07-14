Vurdukları gol olacak! Beşiktaş transferde büyük oynuyor, taraftarını mest ediyor

Rafa Silva'dan sonra ve İmmobile'yi de siyah beyazlı yapan Hüseyin Yücel, "Hücumda son zamanların en iyi Beşiktaş'ını izlettireceğiz" dedi

MURAD TAMER'İN HABERİ - Beşiktaş yönetimi geçen sezon ligdeki tarihî kötü tabloyu şimdiden unutturmaya başladı. Şu ana kadar yapılan üç nokta atışı transferin ikisinin büyük yıldız olması, siyah beyazlıların gelecek sezon ligde ne kadar güçlü olacağının göstergeleri olarak öne çıkıyor. Gabriel Paulista ve Rafa Silva’dan sonra Ciro İmmobile’yi de Beşiktaşlı yapan Başkan Hasan Arat ve ekibi, transferde büyük oynamaya devam edecek. Ekipteki en çok öne çıkan isim ise İkinci Başkan Hüseyin Yücel.

HÜCUM COŞACAK

Uçağa atlayıp kısa sürede yıldız isimlerle İstanbul’a dönmesiyle ünlenen Yücel, geçen sezon Ernest Muçi, bu sezon öncesinde de Rafa Silva ve Ciro İmmobile’yi de aynı şekilde getirdi. Taraftarın gurur duyacağı bir Beşiktaş izlettirmek istediklerini belirten başarılı yönetici, “Özellikle hücumda son derece güçlü bir takım olmak istiyoruz. Hocamız da hücum futbolunu benimsiyor. Son zamanların en atak Beşiktaş’ını izleyeceğiz. Forvetlerimizin neredeyse her vurduğu gol olacak” dedi.

İMZAYI ATTI

Ciro Immobile kendisini iki yıllığına Beşiktaş’a bağlayan imzayı attı. İtalyan yıldıza her sezon için 6 milyon avro ödenecek. İmmobile bugün Semih Kılıçsoy ile birlikte Slovenya kampına katılacak.

TUTTUĞUNU KOPARIYOR

Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, transferlerdeki başarısıyla dikkati çekiyor. Siyah beyazlılara ilk olarak Ernest Muçi'yi getiren Yücel, Rafa Silva'dan sonra Ciro İmmobile'yi de uçağa atlayıp İstanbul'a getirdi.