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Beşiktaş'tan teknik ekibe takviye! ABD kulübü resmen açıkladı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Beşiktaş&#039;tan teknik ekibe takviye! ABD kulübü resmen açıkladı
Beşiktaş, Giovanni Van Bronckhorst, Haber

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Detroit City'nin yardımcı antrenörü Yianni Michelis, Beşiktaş'ın yeni video analisti olacak. ABD kulübü, Yianni Michelis'in Beşiktaş'ta göreve başlayacağını açıkladı.

Beşiktaş, Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst önderliğinde yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken, teknik ekibi geliştirmeye devam ediyor. 

YENİ VİDEO ANALİSTİ GÖREVE BAŞLAYACAK

Detroit City, yardımcı antrenör Yianni Michelis'in takımdan ayrılacağını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Michelis'in Beşiktaş'ta video analisti olarak göreve başlayacağı belirtildi.

Detroit City'nin açıklamasında, "Yardımcı antrenörümüz Yianni Michelis, video analisti olarak Beşiktaş'a katılacak. En iyi dileklerimizle Yianni." ifadeleri yer aldı.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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