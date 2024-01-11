11 Ocak 2024 12:32 - Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2024 12:37

Son dönemde tartışmaların ortak noktası olan yabancı futbolcu sayısı ile ilgili TFF’den açıklama geldi. Kulüplerin kadrolarında bulunduracağı yabancı futbolcu sayısı ile ilgili önümüzdeki sezonu kadro planlamalarına başlamaları yönünde TFF’den gelen açıklamanın sonrasında futbolseverler araştırma yapmakta. Konuya ilişkin en çok Yabancı sayısı kaça düştü? Süper Lig yabancı sayısı kaça düşürülecek? Hangi takımda kaç yabancı oyuncu var? Soruları merak konusu oldu. İşte Trendyol Süper Lig’deki yabancı sayısı kuralı ile ilgili tüm detaylar;

YABANCI SAYISI KAÇA DÜŞTÜ?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2024-2025 sezonundan itibaren Trendyol Süper Lig'de 14 olan yabancı sayısının 12'ye düşürüleceğini açıkladı. TFF, 2024-2025 sezonu ve takip eden ilk üç sezonda yabancı futbolcu sayısını 12’ye, sonrasındaki 2 sezon ise 11’e düşürdü.



Açıklamaya göre takımlar;

"2024-25: 12 yabancı oyuncu"

"2025-26: 12 yabancı oyuncu"

"2026-27: 12 yabancı oyuncu"

"2027-28: 11 yabancı oyuncu"

"2028-29: 11 yabancı oyuncu" ile oynanacak.





TFF’DEN YABANCI KURALI AÇIKLAMASI!

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu 2024-2025 sezonundan itibaren 5 sezonluk projeksiyonla uygulanacak 1. Lig Oyuncu Uygunluğu detaylarını kararlaştırdığı toplantısında aşağıdaki kararları almıştır:

1) 2024-2025 sezonundan itibaren takip eden ilk üç sezonda A Takım listesinde yazılacak yabancı uyruklu futbolcu sayısı 8'den 6'ye, takip eden sonraki iki sezonda ise 5'e düşürülmüştür.

2) A Takım listesine yazılacak futbolcu sayısı kulüplerin transfer bütçelerini daha verimli kullanabilmelerini sağlamak amacıyla 30'dan 26'ya düşürülmüştür.

3) Kulüpler A Takım listesine en az 20 A Millî Futbol Takımımızda oynama uygunluğu bulunan futbolcu yazmak zorundadır.

YERLİ AKADEMİ ZORUNLULUĞU GETİRİLECEK!

4) Kulüp A Takım listesine yazılacak A Millî Futbol Takımımızda oynamaya uygun 20 futbolcudan ilk üç sezonda en az 2'sinin, sonraki iki sezonda en az 3'ünün kulüp akademisinden yetiştirilmiş olması zorunluluğu getirilmiştir.

5) Kulüp akademisinden yetişmiş oyunculara ek olarak beş sezonda da A Millî Futbol Takımımızda oynama uygunluğu bulunan 20 futbolcudan en az 5'inin ise yerli akademilerde yetişmiş olması zorunluluğu da getirilmiştir.

6) 21 yaş ve altındaki A Millî Futbol Takımımızda oynama uygunluğu bulunan futbolcuların A Takım listesine yazılmaksızın müsabakalarda oynatılmasına imkan verilmiştir.

7) Kulüplerin yukarıdaki hususlar ve detayları ekli statüde belirtilen diğer hususlar dikkate alınarak Müsabaka İsim Listelerini A Takım Listesindeki futbolcular ile 21 yaş altı futbolculardan oluşacak şekilde belirleyecekler, ancak 2024 - 2025 Sezonundan başlamak üzere ilk on birde müsabakaya başlayan kadroda 23 yaş ve altında en az 1 Türkiye A Millî Takımı'nda oynama uygunluğuna sahip futbolcu bulundurulması zorunlu hale getirilmiştir. Bu futbolcunun müsabakadan ihraç edilmesi hariç, sahada en az 23 yaşın altında 1 futbolcu bulundurulma koşuluna müsabakanın ilk devresinde uyulması zorunludur. Müsabakanın ikinci devresinde yapılacak oyuncu değişikliklerinde bu kural uygulanmayacaktır.