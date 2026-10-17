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Yedek golcü gönülleri fethetti! Sıfır kapris, yüzde 100 performans

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Yedek golcü gönülleri fethetti! Sıfır kapris, yüzde 100 performans
Başlık ResmiYedek golcü gönülleri fethetti! Sıfır kapris, yüzde 100 performans

Beşiktaş’ın Hoffenheim’ı 3-2 mağlup ettiği karşılaşmada Hyeon-gyu Oh, 2 gol ve 1 asistle galibiyetin mimarı oldu. Güney Koreli yıldızın sahadaki etkileyici performansı ülkesinde gündem olurken, korner direğine formasını asarak yaptığı gol sevincinin arkasındaki hikâye de ortaya çıktı.

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Beşiktaş’ın 3-2’lik Hoffenheim galibiyetine damga vuran isim şüphesiz Hyeon-gyu Oh’tu. Dusan Vlahovic’in yokluğunda formayı giyen Oh, PreZero Arena’da tam anlamıyla bir ‘komple santrfor’ dersi verdi. Güney Koreli yıldız, takımının attığı 3 gole de (2 gol, 1 asist) doğrudan etki etti. Oh, hem rakip stoperleri fiziksel olarak hırpaladı hem de hücum aksiyonlarının tamamında kilit rol oynadı. Ürettiği 1,34 xG (Gol Beklentisi) değerinden 2 gol çıkarması ve kaleyi bulan şutlarındaki etkiyi gösteren 1,12 xGOT seviyesi, fırsatçılığını ve vuruş kalitesini tescilledi.

HOFFENHEİM’I ÇÖKERTTİ

Oh’un maçta 10 kez rakip ceza sahasında topla buluşması, Hoffenheim stoperlerinin dengesini bozarak sürekli alan oluşturduğunun en büyük göstergesi oldu. 7 şut denemesinin 5’inde kaleyi bulan Oh, doğru zamanda, doğru yerde konumlandığını ispatladı. Yerden girilen ikili mücadelelerde 11’de 10 üstünlük kurması da santrfor pozisyonunda eşine az rastlanır bir başarıydı. Oh’un bu resitali ülkesinde de gündem oldu. JoongAng Ilbo gazetesi, “Oh’tan tek kişilik şov” manşetini atarken, InterFootball ise “Oh, Hoffenheim’a âdeta ‘zihinsel çöküş’ yaşattı” dedi.

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ZİHNİNE KAZINAN O SEVİNÇ

Oh’un Hoffenheim maçında korner direğine formasını asarak yaşadığı gol sevincinin sırrı ortaya çıktı. İlk kulübü Suwon Samsung’da top toplayıcıyken takımın Brezilyalı yıldızı Johnathan’ın gol sevincini hayranlıkla izleyen Oh, dokuz yıl sonra aynı şekilde sevindi. Jonathan, o sezon 22 golle Güney Kore liginde gol kralı olmuş ve
büyük hayran kitlesi kazanmıştı.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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