Trabzonspor maçında oynayacak mı? Beşiktaş'ta Orkun Kökçü'nün son durumu

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde 3-2 kazandığı Hoffenheim maçına ilk 11'de başlayan Orkun Kökçü, sakatlığı sebebiyle ikinci yarıda yerini Fabio Miretti'ye bıraktı. Trabzonspor ile 19 Ekim Pazartesi günü oynanacak maç öncesi milli futbolcunun son durumu belli oldu.

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UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş, deplasmanda Hoffenheim'ı Amir Murillo ve Hyeongyu-Oh'un (2) golleriyle 3-2 mağlup ederek, ilk iki haftayı 6 puanla tamamladı. Maça ilk 11'de başlayan, ilk yarıda yaşadığı sakatlığa rağmen maça devam eden Orkun Kökçü, ikinci yarının başında yerini Fabio Miretti'ye bıraktı. Siyah-beyazlı takımın kaptanı, 19 Ekim Pazartesi günü oynanacak Trabzonspor karşılaşması öncesi teknik ekibi ve taraftarı tedirgin etti.

DARBEYE BAĞLI MORARMA

A Spor'da yer alan habere göre; bileğinde darbeye bağlı bir morarma olan Orkun Kökçü'nün durumu ciddi değil. Yıldız oyuncunun, Trendyol Süper Lig'in 8'inci haftasındaki Trabzonspor mücadelesinde sahada olması bekleniyor.

Beşiktaş formasıyla bu sezon 14 maçta süre alan 25 yaşındaki orta saha, 5 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

"ORKUN'A İHTİYACIMIZ VAR"

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Hoffenheim maçının ardından yaptığı açıklamada, "Ayağında küçük bir acı var. Yere bastığında kendisini biraz rahatsız hissetmeye başladı. Biz de risk almak istemedik çünkü ona ihtiyacımız var. Kendisiyle konuştum, ciddi bir durum olmadığını söyledi. Umarım önemli bir sakatlığı yoktur. Kısa sürede iyileşebileceğini belirtti. Bu yoğun maç takviminde bütün oyuncularımızın yüzde 100 hazır olmasına ihtiyacımız var" dedi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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